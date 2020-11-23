На Донбасі від початку року загинули 18 цивільних, 85 поранені - ОБСЄ

У період із 2 до 15 листопада СММ зафіксувала 469 порушень режиму припинення вогню супроти 238 за попередній двотижневий період.

За даними ОБСЄ у 2020 році на Донбасі загинуло 18 цивільних, 85 отримали поранення.

Про це йдеться у звіті ОБСЄ.

Також організація фіксує порушення "режиму тиші".

"Шістнадцятий тиждень поспіль, відколи 27 липня набрали чинності додаткові заходи з посилення режиму припинення вогню, безпекова ситуація залишається відносно спокійною, попри більшу кількість зафіксованих порушень. У період із 2 до 15 листопада СММ зафіксувала 469 порушень режиму припинення вогню супроти 238 за попередній двотижневий період", - йдеться в повідомленні.

В ОБСЄ зазначили, що пересування цивільних осіб через лінію зіткнення і далі залишалось обмеженим. Місія знову констатувала, що єдиними можливими пунктами пропуску для цивільного населення залишалися Станиця Луганська та Новотроїцьке/Оленівка, де СММ фіксувала переміщення обмеженої кількості цивільних осіб в обох напрямках. Також місія стикалася з обмеженнями свободи пересування на місцях 8 разів; усі ці обмеження сталися в непідконтрольних урядові районах.

Нагадаємо, у липні стало відомо, що Україна розглядає можливість введення миротворців ОБСЄ на Донбас. У вересні ОБСЄ зафіксувала понад 1000 порушень з початку перемир’я на Донбасі.