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Окупанти знову здійснили дистанційне мінування позицій захисників у напрямку Водяного

Також ворог вів вогонь зі стрілецької зброї. 

Окупанти знову здійснили дистанційне мінування позицій захисників у напрямку Водяного
Фото: www.facebook.com/pressjfo.news

Від початку 22 листопада станом на 17:00 російсько-окупаційні війська двічі відкривали вогонь на Донбасі.

Зранку у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ", неподалік населеного пункту Шуми, противник відкривав вогонь зі стрілецької зброї. Про це повідомили у пресслужбі Міноборони.

"Неприцільні постріли не становили загрози життю та здоров’ю українських військовослужбовців, тому вогонь у відповідь вони не відкривали. Окрім того, з боку тимчасово окупованої Ужівки у напрямку Водяного окупанти здійснили дистанційне мінування позицій наших військ, використовуючи заборонені міни ПОМ-2", - додали в повідомленні.

Бойових втрат та поранень серед особового складу Об’єднаних сил немає.

Нагадаємо, що минулої доби російсько-окупаційні війська на Донбасі один раз порушили домовленості, що вступили в дію 27 липня 2020 року. Вони з гранатомету стріляли біля н.п. Водяне. 

20 листопада зафіксовано сім порушень режиму припинення вогню з боку збройних формувань РФ. З боку тимчасово окупованої Ужівки у напрямку Водяного, окупанти здійснили дистанційне мінування позицій наших військ, використовуючи заборонені міни ПОМ-2.

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