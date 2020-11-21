У Києві неподалік станції метро "Академмістечко" ввечері 21 листопада загорілася маршрутка.

"У маршрутці щось вибухнуло, після чого вона почала палати. Згоріла майже вся. Зараз на місці вже працюють рятувальники ДСНС. Рух транспорту обмежено правоохоронцями. Інформація про потерпілих уточнюється", - повідомляє Киев Оперативный.

dtp.kiev.ua уточнює, що транспортний засіб спалахнув "буквально за секунди".

Речниця головного управління ДСНС у Києві Світлана Водолага повідомила деталі інциденту.

"Зараз інформація про людей уточнюється, але попередня інформація - що людей, окрім водія, там не було. Що стало причиною пожежі - з'ясовуватиме слідство. Дзвінок до нас надійшов о 17:02, були направлені рятувальні підрозділи, довгий час вони стояли в пробці, після прибуття о 17:35 пожежа була ліквідована", - повідомила представниця ДСНС в ефірі телеканалу Україна 24.

Оновлення. Вогнеборці погасили полум’я, постраждалих немає, інформує пресслужба ГУ ДСНС у Києві.

Повідомляється, що о 17:02 21 листопада надійшло повідомлення про те, що на проїжджій частині дороги на просп. Академіка Паладіна біля станції метрополітену "Академмістечко", що у Святошинському районі столиці, горить маршрутне таксі. До місця виклику було направлено рятувальників 9-ї Державної пожежно-рятувальної частини.

Фото: ДСНС

Як з’ясувалося, займання сталося, коли маршрутне таксі було біля зупинки, водій очікував на пасажирів. Тож у цей час в автобусі, крім водія, нікого не було. Побачивши полум’я, водій самостійно покинув транспортний засіб.

"О 17:21 пожежу було локалізовано, а о 17:35 – ліквідовано", повідомляють у ДСНС.

Як повідомляли, на трасі "Київ-Одеса" згорів рейсовий автобус. Обійшлося без жертв і потерпілих.