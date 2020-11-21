У госпіталі з ладу вийшла система кисневого постачання.

Фото: facebook Максима Козицького

Потерпілих внаслідок виходу з ладу системи кисневого постачання в обласному військовому госпіталі у Винниках на Львівщині немає.

Про це повідомив у соцмережі Facebook голова Львівської ОДА Максим Козицький.

«Вчора ввечері в оперативно- диспетчерський відділ КНП ЛОР «Львівський обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф» надійшла інформація про вихід з ладу системи кисневого постачання в КНП ЛОР «Львівський обласний госпіталь інвалідів війни та репресованих ім. Ю.Липи», що в м. Винники», – написав голова облдержадміністрації.

Фото: facebook Максима Козицького

До місця події виїхали бригади екстреної медичної допомоги, забезпечені киснем та апаратами ШВЛ.Потерпілих серед пацієнтів і персоналу немає.

Фото: facebook Максима Козицького

Фото: facebook Максима Козицького

«Станом на 00.25 год 21 листопада подача кисню відновлена, евакуацію пацієнтів припинено. Всього з госпіталю евакуйований 21 пацієнт», – додав Козицький.

Госпіталь продовжив роботу в штатному режимі.

Нагадаємо, раніше міський голова Львова Андрій Садовий повідомив, що у Винниках Львівської області сталася нештатна ситуація з киснем у обласному військовому госпіталі. Загалом в лікарні перебуває 60 киснезалежних хворих.