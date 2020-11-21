За добу зареєстровано 14 580 нових випадків коронавірусу

В Україні станом на 21 листопада 2020 року зафіксовано 14 580 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19.
Про це повідомила пресслужба МОЗу.
Зокрема, захворіли 610 дітей та 590 медпрацівників.
Також за минулу добу госпіталізовано – 1 761 особу, летальних випадків – 215, одужало – 7 989 осіб, здійснено 71 949 тестувань за добу.
За весь час пандемії в Україні захворіло 612 665 осіб; одужало – 282 313 осіб; летальних випадків – 10 813 і проведено 4 154 333 ПЛР-тестувань.
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Дніпропетровській (1 342), м. Київ (1 213), Сумській (961), Київській (953) та Запорізькій (810) областях.
Кількість захворювань в регіонах:
- м. Київ – 57 807 випадків;
- Вінницька область – 15 164 випадки;
- Волинська область – 21 131 випадок;
- Дніпропетровська область – 27 544 випадки;
- Донецька область – 19 685 випадків;
- Житомирська область – 25 664 випадки;
- Закарпатська область – 21 165 випадків;
- Запорізька область – 23 035 випадків;
- Івано-Франківська область – 31 305 випадків;
- Київська область – 29 380 випадків;
- Кіровоградська область – 4 142 випадки;
- Луганська область – 5 617 випадків;
- Львівська область – 40 416 випадків;
- Миколаївська область – 14 607 випадків;
- Одеська область – 36 727 випадків;
- Полтавська область – 17 942 випадки;
- Рівненська область – 27 539 випадків;
- Сумська область – 21 833 випадки;
- Тернопільська область – 25 259 випадків;
- Харківська область – 50 784 випадки;
- Херсонська область – 8 359 випадків;
- Хмельницька область – 25 820 випадків;
- Черкаська область – 17 149 випадків;
- Чернівецька область – 30 636 випадків;
- Чернігівська область – 13 955 випадків.
Нагадаємо, вчора в Україні зафіксували 14 575 нових випадків COVID-19. Зокрема, вірус виявили у 549 дітей та 613 медпрацівників. За минулу добу госпіталізовано було 1 728 осіб; зафіксовано 229 летальних випадків. 7 845 пацієнтів - одужали.