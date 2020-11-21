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За добу зареєстровано 14 580 нових випадків коронавірусу

За минулу добу госпіталізовано – 1 761 особу; летальних випадків – 215.

Фото: пресслужба МОЗ

В Україні станом на 21 листопада 2020 року зафіксовано 14 580 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19

Про це повідомила пресслужба МОЗу.

Зокрема, захворіли 610 дітей та 590 медпрацівників.

Також за минулу добу госпіталізовано – 1 761 особу, летальних випадків – 215, одужало – 7 989 осіб, здійснено 71 949 тестувань за добу.

За весь час пандемії в Україні захворіло 612 665 осіб; одужало – 282 313 осіб; летальних випадків – 10 813 і проведено 4 154 333 ПЛР-тестувань.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Дніпропетровській (1 342), м. Київ (1 213), Сумській (961), Київській (953) та Запорізькій (810) областях.

Кількість захворювань в регіонах:

  • м. Київ – 57 807 випадків;
  • Вінницька область – 15 164 випадки;
  • Волинська область – 21 131 випадок;
  • Дніпропетровська область – 27 544 випадки;
  • Донецька область – 19 685 випадків;
  • Житомирська область – 25 664 випадки;
  • Закарпатська область – 21 165 випадків;
  • Запорізька область – 23 035 випадків;
  • Івано-Франківська область – 31 305 випадків;
  • Київська область – 29 380 випадків;
  • Кіровоградська область – 4 142 випадки;
  • Луганська область – 5 617 випадків;
  • Львівська область – 40 416 випадків;
  • Миколаївська область – 14 607 випадків;
  • Одеська область – 36 727 випадків;
  • Полтавська область – 17 942 випадки;
  • Рівненська область – 27 539 випадків;
  • Сумська область – 21 833 випадки;
  • Тернопільська область – 25 259 випадків;
  • Харківська область – 50 784 випадки;
  • Херсонська область – 8 359 випадків;
  • Хмельницька область – 25 820 випадків;
  • Черкаська область – 17 149 випадків;
  • Чернівецька область – 30 636 випадків;
  • Чернігівська область – 13 955 випадків.

Нагадаємо, вчора в Україні зафіксували 14 575 нових випадків COVID-19. Зокрема, вірус виявили у 549 дітей та 613 медпрацівників. За минулу добу госпіталізовано було 1 728 осіб; зафіксовано 229 летальних випадків. 7 845 пацієнтів - одужали.

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