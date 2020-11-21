За добу зареєстровано 14 580 нових випадків коронавірусу

Фото: пресслужба МОЗ

В Україні станом на 21 листопада 2020 року зафіксовано 14 580 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19.

Про це повідомила пресслужба МОЗу.

Зокрема, захворіли 610 дітей та 590 медпрацівників.

Також за минулу добу госпіталізовано – 1 761 особу, летальних випадків – 215, одужало – 7 989 осіб, здійснено 71 949 тестувань за добу.

За весь час пандемії в Україні захворіло 612 665 осіб; одужало – 282 313 осіб; летальних випадків – 10 813 і проведено 4 154 333 ПЛР-тестувань.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Дніпропетровській (1 342), м. Київ (1 213), Сумській (961), Київській (953) та Запорізькій (810) областях.

Кількість захворювань в регіонах:

м. Київ – 57 807 випадків;

Вінницька область – 15 164 випадки;

Волинська область – 21 131 випадок;

Дніпропетровська область – 27 544 випадки;

Донецька область – 19 685 випадків;

Житомирська область – 25 664 випадки;

Закарпатська область – 21 165 випадків;

Запорізька область – 23 035 випадків;

Івано-Франківська область – 31 305 випадків;

Київська область – 29 380 випадків;

Кіровоградська область – 4 142 випадки;

Луганська область – 5 617 випадків;

Львівська область – 40 416 випадків;

Миколаївська область – 14 607 випадків;

Одеська область – 36 727 випадків;

Полтавська область – 17 942 випадки;

Рівненська область – 27 539 випадків;

Сумська область – 21 833 випадки;

Тернопільська область – 25 259 випадків;

Харківська область – 50 784 випадки;

Херсонська область – 8 359 випадків;

Хмельницька область – 25 820 випадків;

Черкаська область – 17 149 випадків;

Чернівецька область – 30 636 випадків;

Чернігівська область – 13 955 випадків.

Нагадаємо, вчора в Україні зафіксували 14 575 нових випадків COVID-19. Зокрема, вірус виявили у 549 дітей та 613 медпрацівників. За минулу добу госпіталізовано було 1 728 осіб; зафіксовано 229 летальних випадків. 7 845 пацієнтів - одужали.