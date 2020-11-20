Степанов розповів, за яких умов в Україні можуть запровадити повний "локдаун"

Міністерство охорони здоров'я вимагатиме від уряду запровадження в Україні більш жорсткого карантину, якщо щоденно виявлятимуть 30 тисяч хворих на коронавірус.

Про це в ефірі телеканалу "Інтер" заявив Міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

Він пояснив, що за таких умов медична система України не витримає навантаження.

"Для нас головне - це кількість людей, яких госпіталізують. Якщо говорити про відсоток хворих, які потрапляють до лікарні, я думаю, що це вже порядку понад 30 тисяч на добу в певному періоді, тоді це може викликати серйозні проблеми щодо навантаження на медичну систему", - сказав Степанов.

Нагадаємо, раніше голова парламентського комітету з питань здоров'я нації, медичної допомоги та медичного страхування Михайло Радуцький заявляв, що запровадити локдаун можуть в разі введення протоколу сортування хворих на COVID-19.