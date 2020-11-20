У Києві за добу на коронавірус захворіла 1391 людина

У Києві минулої доби зафіксували 1391 новий випадок коронавірусу.

Про це повідомив у Telegram міський голова Києва Віталій Кличко.

"Підтверджених випадків захворювання на сьогодні вже 56 594. Захворіли:

832 жінки віком від 18 до 91 років

462 чоловіка віком від 18 до 87 рокiв

48 дівчаток від 1 місяця до 17 років і 49 хлопчиків від 2 місяців до 16 років.

Вперше у нас і така кількість хворих медиків - 64", - йдеться в повідомленні.

Минулої доби від коронавірусу в столиці померли 33 людини. Усього коронавірус забрав життя 1 080 киян.

Одужали в столиці за добу 376 людей. Усього коронавірус подолали 20 391 мешканець Києва.

"Сьогодні в стаціонарах медзакладів міста лікуються 1 966 хворих на коронавірус. Із них 24 дитини. У важкому стані перебувають 730 пацієнтів. Кисневу підтримку отримують 1 035 людей. Під апаратами ШВЛ - 35 хворих", - додав Кличко.

Фото: пресслужба КМДА

Нагадаємо, сьогодні в Україні зафіксували 14 575 нових випадків COVID-19. Зокрема, вірус виявили у 549 дітей та 613 медпрацівників. Найбільша кількість - у Києві, Дніпропетровській, Київській, Хмельницькій та Сумській областях.

У світі третій день поспіль фіксують понад 10 тис. смертей від ковіду за добу.