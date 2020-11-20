Мер Івано-Франківська повідомив, що Уряд планує запровадити повний локдаун у грудні

"У песимістичному варіанті це буде 10-15 грудня, в оптимістичному - 20-25 грудня".

Міський голова Івано-Франківська Руслан Марцінків повідомив, що Уряд планує запровадити повний локдаун.

Про це він заявив у відеозверненні після наради з прем’єр-міністром Денисом Шмигалем.

"Позиція Уряду незмінна – карантин вихідного дня буде. Крім того, висловлена думка, що це - певна підготовка до повного локдауну в нашій країні. Озвучилися цифри, що цей локдаун в такому песимістичному варіанті буде 10-15 грудня, в оптимістичному – 20-25 грудня", - сказав Марцінків.

Він наголосив, що введення локдауну стане "катастрофою для економіки, особливо - для малого і середнього бізнесу".

"Домовилися з прем’єр-міністром щотижня зустрічатися і обговорювати ці питання, будемо захищати наші права", - додав Марцінків.

Нагадаємо, зараз у зв'язку із другою хвилею коронавіруса, у країнах Європи повертають карантинні обмеження.

В Україні введено так званий "карантин вихідного дня". Протиепідемічні заходи посилені з опівночі суботи до опівночі понеділка. Також уряд скасував адаптивний карантин. Однак, на думку експертів, без запровадження місячного локдауну змінити ситуацію на краще не вдасться.

У Всесвітній організації охорони здоров'я вважають, що Ккраїни Європи зможуть уникнути локдаунів, за умови, що більшість жителів будуть носити маски.