ВООЗ рекомендує відмовитися від ремдесивіру для лікування пацієнтів з коронавірусом

Він є в українському протоколі лікування.

Всесвітня організація охорони здоров'я оприлюднила умовну рекомендацію проти використання препарату ремдесивір для пацієнтів з коронавірусом незалежно від тяжкості перебігу хвороби.

Станом на зараз немає доказів того, що препарат підвищує шанси на виживання чи полегшення перебігу хвороби, повідомили на сайті ВООЗ.

Нова рекомендація була розроблена міжнародною групою, в яку входять 28 експертів в галузі клінічної допомоги, чотири пацієнти-партнери та один спеціаліст з етики.

Робота над рекомендаціями розпочалася 15 жовтня. Дані включили результати декількох досліджень, загалом було розглянуто інформацію 7000 пацієнтів у чотирьох випробуваннях.

Висновки свідчать про відсутність вагомого впливу на смертність, необхідність штучної вентиляції легень, часу до клінічного поліпшення та інших важливих для пацієнта результатів.

Група з розробки рекомендацій визнала, що необхідні додаткові дослідження, та підтримала подальшу участь ремдесивіру в випробуваннях.

Нагадаємо, що ремдесивір вказано в українському протоколі лікування коронавірусу. Його рекомендовано розглядати для лікування пацієнтів з груп ризику до прогресування до тяжкого чи кричтичного перебігу захворювання з ознаками пневмонії.

Наприкінці серпня Міністерство охорони здоров'я ініціювало проведення централізованих закупівель противірусного препарату ремдесивір (remdesivir) для лікування коронавірусної інфекції. Зазначалося, що, за даними американських учених, ремдесивір скорочує час одужання від COVID-19 на 31%, або в середньому на 4 дні.

Ремдесивір - синтетичний противірусний препарат, який спочатку був розроблений для боротьби з лихоманкою Ебола. У середні жовтня заступник міністра охорони здоров’я, головний санітарний лікар України Віктор Ляшко повідомив, що препарат ремдесивір (remdesivir) для лікування коронавірусної інфекції вже закупили і транспортують в Україну.

Зазначалося, що держпідприємство "Медичні закупівлі України" придбає 28,2 тис. флаконів препарату за ціною 687 грн за флакон.

Докладніше про лікування ковіду в Україні читайте в матеріалі LB.ua "Рятуємо, як можемо. Чим лікуватимуть від коронавірусу?".