Кожен третій лікар у Європі має симптоми депресії, кожен десятий — думки про самогубство, — ВООЗ

Понад 30% лікарів і медсестер у Європі мають симптоми депресії, а кожен десятий зізнався у суїцидальних думках. 

Ще третина медиків зазнавали знущань або погроз насильства, а 10% — фізичного насильства чи сексуальних домагань.

Кожен третій лікар у Європі має симптоми депресії, кожен десятий — думки про самогубство, — ВООЗ
Фото: pixabay

Про це йдеться в новому звіті Всесвітньої організації охорони здоров’я (ВООЗ). 

Згідно з результатами, кожен третій лікар та кожна четверта медсестра страждають від симптомів депресії або тривоги. Медики у п’ять разів частіше переживають депресію, ніж загальне населення (32% проти 6%).

Поширеність суїцидальних думок серед лікарів і медсестер удвічі перевищує середню для населення. 

За минулий рік 10% медпрацівників повідомили про фізичне насильство або сексуальні домагання, тоді як кожен третій стикався з цькуванням чи погрозами на роботі.

Дослідження також показало, що 32% лікарів і 25% медсестер працюють за тимчасовими контрактами, що посилює відчуття нестабільності. Кожен четвертий лікар працює понад 50 годин на тиждень, а довші зміни й нічна робота підвищують ризик психічних розладів.

Від 11 до 34% медпрацівників заявили, що розглядають можливість звільнення, що загрожує ще більшою нестачею кадрів у майбутньому. ВООЗ прогнозує, що до 2030 року Європа може втратити приблизно 940 000 медиків.

Європейське агентство ВООЗ закликає до дій, які можна впровадити вже зараз без значних фінансових витрат. Серед них:

  • нульова толерантність до будь-якого насильства чи домагань у медзакладах;
  • гнучкі та передбачувані графіки для балансу між роботою і життям;
  • відмова від культури «праці до знемоги»;
  • ефективне планування кадрів і використання цифрових інструментів та ШІ;
  • відповідальність керівників за добробут працівників;
  • розширення доступу до конфіденційної підтримки психічного здоров’я;
  • регулярний моніторинг стану медичних працівників.

Попри кризу, більшість медиків залишаються відданими своїй справі: троє з чотирьох лікарів і двоє з трьох медсестер заявили, що відчувають сильне почуття цілеспрямованості у своїй роботі. ВООЗ зазначає, що їм потрібна індивідуальна підтримка, щоб і надалі допомагати пацієнтам «ефективно та зі співчуттям».

Генеральним партнером розділу «Здоров'я» є медична мережа «Добробут». Компанія розділяє цінності LB.ua щодо якісної медичної допомоги, та не втручається у редакційну політику LB.ua. Усі матеріали розділу є незалежними та створеними відповідно до професійних стандартів.
﻿
