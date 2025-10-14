Скоріш за все, вакцин проти грипу в Україну цьогоріч більше не завозитимуть. Відповіді постачальників

В Україну цьогоріч завезли понад 236 000 доз вакцин проти грипу. Більше, скоріш за все, вже не завозитимуть.

Цьогоріч у нас є вакцини від двох виробників: Джісі флю виробника Biopharma Corp. та Ваксігрип тетра виробника Sanofi.

Sanofi цьогоріч завезли 100 000 доз, що значно менше за минулорічні обсяги. Чому, можна почитати тут.

Представник імпортера Джисі Флю у коментарі LB.ua розповів, що в Україну вони цьгоріч завезли 136 000 доз. Це на близько 16 000 більше, ніж у минулому році.

Він сказав, що зазвичай ринок потреби в вакцинах проти грипу для України розраховують на 350 000 доз. Sanofi зазвичай завозила 200-300 тисяч доз.

“Якби ми знали, що Sanofi завезе тільки 100 000, може, попросили б у виробника більше, – розповів представник імпортера. – Ми минулого року завезли 120 000 доз і третину потім утилізували, тут не вгадаєш”.

Він також додав, що всі завезені дози розпродалось швидко, тому що, окрім зменшення кількості доз у Sanofi, зросла кількість державних замовлень на вакцини проти грипу.

“Ми додатково попросили у виробника дози, але все вже розпродано і вільних доз немає”, – додав представник імпортера.

Ті дози, які ще десь є по клініках і медзакладах, можна спробувати "впіймати", однак нових поставок, скоріш за все, не буде.

Нагадаємо, що вакцина проти грипу не входить у число обовʼязкових, тобто не закуповується централізовано за держкошт на країну. Вона - рекомендована лікарями, оскільки допомагає попередити важкий перебіг захворювання.



