«Добробут» надаватиме психологічну підтримку жінкам, які постраждали від війни

Команда Центру психічного здоровʼя надаватиме консультації психіатра учасницям проєкту, які потребують комплексної допомоги для подолання наслідків травматичних подій.

Психологи GIDNA працюють із жінками, які пережили сексуальне насильство або стали його свідками, полон, втрату або зникнення близьких. Багато з них страждають від депресії, вигорання, ПТСР, переживань, спровокованих невизначеною втратою — станом, коли відсутність інформації про долю близької людини спричиняє глибоку емоційну нестабільність.

«Існує така стигма в суспільстві: “Мені ніхто не допоможе, я нікому не потрібна з цим горем, я буду проходити його сама”. Але коли жінки приходять до нас, ми бачимо, як багато всього потрібно пропрацювати. Найперший етап нашої роботи — стабілізація стану жінки, нормалізація емоцій, відбудова внутрішніх опор», — пояснює Анна Грубая, керівниця проєкту GIDNA.

За даними Офісу Генпрокурора, від початку повномасштабного вторгнення українські правоохоронці зафіксували 372 факти сексуального насильства, пов’язаного з конфліктом.

Водночас реальна кількість таких злочинів значно більша. Через страх та недовіру до системи постраждалі часто не звертаються по допомогу. Інформування жінок та заклик не залишатися зі своїм болем наодинці — одне із завдань проєкту GIDNA, адже лише таким чином можливе зцілення кожної жінки, а отже — всієї нації.

За понад два роки роботи проєкту команда проєкту GIDNA отримала звернення від 173 жінок, з них 108 — це випадки сексуального насильства, пов’язаного з конфліктом (СНПК); 65 — невизначена втрата. Наразі кількість запитів на допомогу лише зростає. Лише за 9 місяців у 2025 році було проведено 602 сесії з СНПК та 452 з невизначеної втрати. Кожна жінка має змогу отримати 20 безоплатних індивідуальних сесій (СНПК), та 16 безоплатних індивідуальних сесій (Невизначена втрата). Вік учасниць — від 18 до 78 років.

“Ми гарантуємо пацієнткам повну конфіденційність. Для нас дотримання етичних стандартів та захист персональних даних є професійною нормою”, — зазначає Олександра Машкевич, медична директорка медичної мережі “Добробут”.