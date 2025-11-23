У судових матеріалах за позовом американських шкільних округів проти Meta, Google, TikTok і Snapchat містяться звинувачення, що Meta приховала внутрішні дані про негативний вплив своїх продуктів на психічне здоров’я користувачів, пише Reuters.

Як зазначено у матеріалах справи, у 2020 році в межах внутрішнього проєкту Meta під назвою Project Mercury компанія разом із дослідницькою фірмою Nielsen перевіряла вплив “деактивації” Facebook на психічний стан користувачів. За даними документів, люди, які не користувалися Facebook протягом тижня, повідомляли про нижчі рівні депресії, тривожності, самотності й соціального порівняння.

Після отримання цих результатів у Meta припинили подальші дослідження та не оприлюднили наявні висновки, заявивши всередині компанії, що негативні результати нібито “спотворені медійним наративом”. Однак, як зазначають позивачі, один зі співробітників наполягав, що дані є валідними, і навіть порівняв замовчування результатів із діями тютюнової індустрії, яка приховувала шкоду сигарет.

Попри те, що Meta мала внутрішні свідчення про причинний зв'язок між соцмережами та погіршенням психічного здоров’я, компанія заявляла Конгресу США, що не може оцінити можливу шкоду своїх сервісів для підлітків.

Речник Meta повідомив, що дослідження зупинили через «методологічні вади» й компанія «багато років працює над тим, щоб зробити продукти безпечнішими для молоді». Він наголосив, що Meta «слухає батьків та інвестує у безпеку».

У позові йдеться також, що Марк Цукерберг у внутрішньому листуванні нібито заявляв: не може назвати захист дітей «найвищим пріоритетом», оскільки зосереджений на розвитку метавсесвіту. Речник Meta назвав це «вибірковими цитатами», що вирвані з контексту.

Meta намагається заблокувати частину документів, які позивачі хочуть розсекретити. Слухання у суді Північної Каліфорнії призначене на 26 січня.