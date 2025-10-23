Що не так з мобілізацією
ГоловнаТехнології

В Армія+ запрацювала цифрова подача рапортів на зміну місця служби між ЗСУ та Нацгвардією

Це черговий етап кадрових реформ у Силах оборони, який спрямований на підвищення ефективності управління.

В Армія+ запрацювала цифрова подача рапортів на зміну місця служби між ЗСУ та Нацгвардією
Фото: Міноборони

Військовослужбовці тепер можуть швидко і зручно переводитися між Збройними Силами України та Національною гвардією через застосунок Армія+. 

Про це повідомляє Міноборони.

Разом із Міністерством внутрішніх справ був розроблений прозорий механізм подачі рапортів: достатньо обрати напрямок – із ЗСУ в НГУ або навпаки – у розділі "Зміна місця служби".

Запуск цифрової подачі рапортів є черговим етапом кадрових реформ у Силах оборони і спрямований на підвищення ефективності управління та створення комфортних умов для проходження служби.
