Федоров: інтегруємо Україну в європейську defense tech-індустрію

Михайло Федоров і єврокомісар Андрюс Кубілюс у Львові

Віцепрем’єр-міністр цифрової трансформації Михайло Федоров провів зустріч із єврокомісаром Андрюсом Кубілюсом у Львові і розповів про залучення України у європейську defense tech-індустрію.

За словами Федорова, проєкт BraveTech EU дає змогу тестувати інновації партнерів на фронті та інтегрує український defense tech у європейський ринок. «Також видаватимемо гранти для стартапів, рішення яких стануть геймченджерами», додав віцепрем’єр.

Сторони відвідали найбільшу виставку оборонних технологій Defence Tech Valley, де понад 230 українських і міжнародних виробників презентували свої розробки — дрони з АІ, перехоплювачі, middlestrike, наземні роботизовані комплекси та інші продукти, які вже змінили парадигму сучасної війни.

За словами Федорова, Україна та ЄС домовилися розвивати win-win співпрацю між стартапами.