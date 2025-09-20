Тімоті Снайдер: «Україна — місце, де були амазонки, найбільші праісторичні міста, з'явилися мови, якими спілкується пів світу»
Федоров: інтегруємо Україну в європейську defense tech-індустрію

BraveTech EU відкриє українським стартапам доступ до ринку ЄС.

Федоров: інтегруємо Україну в європейську defense tech-індустрію
Михайло Федоров і єврокомісар Андрюс Кубілюс у Львові
Фото: Telegram/FEDOROV

Віцепрем’єр-міністр цифрової трансформації Михайло Федоров провів зустріч із єврокомісаром Андрюсом Кубілюсом у Львові і розповів про залучення України у європейську defense tech-індустрію.

За словами Федорова, проєкт BraveTech EU дає змогу тестувати інновації партнерів на фронті та інтегрує український defense tech у європейський ринок. «Також видаватимемо гранти для стартапів, рішення яких стануть геймченджерами», додав віцепрем’єр.

Сторони відвідали найбільшу виставку оборонних технологій Defence Tech Valley, де понад 230 українських і міжнародних виробників презентували свої розробки — дрони з АІ, перехоплювачі, middlestrike, наземні роботизовані комплекси та інші продукти, які вже змінили парадигму сучасної війни.

За словами Федорова, Україна та ЄС домовилися розвивати win-win співпрацю між стартапами.

