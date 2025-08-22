В Армія+ обробили 800 000 електронних рапортів, найпопулярніші – на щорічну відпустку

У застосунку Армія+ вже обробили 800 000 електронних рапортів від часу запуску функціоналу. Найпопулярнішим є рапорт на щорічну відпустку.

Як повідомили у Міноборони, з травня середня кількість опрацьованих рапортів щомісяця зростала на 80 000 – 90 000. А у період з липня по серпень цей показник сягав 140 000.

Загалом за останні 4 місяці загальна кількість рапортів зросла на 60%. Якщо в травні цей показник сягнув 490 000 рапортів з моменту запуску застосунку, то в серпні вже опрацьовано 800 000 рапортів:

травень – 490 000;

червень – 580 000 (приріст в 90 000);

липень – 660 000 (приріст в 80 000);

серпень – 800 000 (приріст в 140 000).

Перше місце у переліку п’яти найпопулярніших зайняв рапорт на щорічну відпустку (26%). Інші розподілилися так:

рапорт на оздоровчі – 24%;

зміна місця служби ЗСУ – 19%;

рапорт на отримання довідки Ф5 – 10%;

приймання посади – 2%.

Погоджують майже 60% рапортів, а ті, що відхиляють, отримують чіткі причини відмови, щоб військовий міг переподати його. Система в застосунку фіксує всі випадки погоджень і відхилень.

"Завдяки Армія+ військові вже заощадили час на опрацюванні рапортів – від пошуку шаблону й подання до потрапляння документу в стройову. Разом це вже 8016 тижнів, які можна витратити на відпочинок чи навчання", – зазначили у міністерстві.

Електронні рапорти були одним з перших сервісів, які запустилися в застосунку Армія+. Запуск відбувся 8 серпня 2024 року. Зараз оцифровано 42 види рапортів, якими користуються у 1 500 військових частинах.