В Армія+ обробили 800 000 електронних рапортів, найпопулярніші – на щорічну відпустку

У застосунку Армія+ вже обробили 800 000 електронних рапортів від часу запуску функціоналу. Найпопулярнішим є рапорт на щорічну відпустку.
Як повідомили у Міноборони, з травня середня кількість опрацьованих рапортів щомісяця зростала на 80 000 – 90 000. А у період з липня по серпень цей показник сягав 140 000.
Загалом за останні 4 місяці загальна кількість рапортів зросла на 60%. Якщо в травні цей показник сягнув 490 000 рапортів з моменту запуску застосунку, то в серпні вже опрацьовано 800 000 рапортів:
- травень – 490 000;
- червень – 580 000 (приріст в 90 000);
- липень – 660 000 (приріст в 80 000);
- серпень – 800 000 (приріст в 140 000).
Перше місце у переліку п’яти найпопулярніших зайняв рапорт на щорічну відпустку (26%). Інші розподілилися так:
- рапорт на оздоровчі – 24%;
- зміна місця служби ЗСУ – 19%;
- рапорт на отримання довідки Ф5 – 10%;
- приймання посади – 2%.
Погоджують майже 60% рапортів, а ті, що відхиляють, отримують чіткі причини відмови, щоб військовий міг переподати його. Система в застосунку фіксує всі випадки погоджень і відхилень.
"Завдяки Армія+ військові вже заощадили час на опрацюванні рапортів – від пошуку шаблону й подання до потрапляння документу в стройову. Разом це вже 8016 тижнів, які можна витратити на відпочинок чи навчання", – зазначили у міністерстві.
Електронні рапорти були одним з перших сервісів, які запустилися в застосунку Армія+. Запуск відбувся 8 серпня 2024 року. Зараз оцифровано 42 види рапортів, якими користуються у 1 500 військових частинах.
- У лютому цього року у застосунку Армія+ запрацював звіт про ураження ворожих обʼєктів.