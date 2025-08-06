PlayCity та Meta заблокували 7 Instagram-аккаунтів за рекламу казино

Державне агенство PlayCity та американська компанія Meta заблокували 7 Instagram-аккаунтів за рекламу казино.
Про це повідомили у Мінцифри.
Зазначається, що блогери систематично просували онлайн-казино через Stories: публікували відео з виграшами й залишали активні посилання на сайти.
"Це порушення закону, за яке разом з Meta заблокували акаунти, – зазначили у міністерстві.
Також там нагадали, що рекламувати азартні ігри в Україні можна лише за чіткими правилами:
- Реклама можлива лише на вичерпному переліку рекламних майданчиків, зокрема у нічному ефірі телебачення, на сайтах і в застосунках організаторів азартних ігор, у спеціалізованих виданнях для повнолітньої аудиторії тощо
- Контент має бути позначений як 21+
- Рекламувати можна лише легальні ліцензовані бренди
- Заборонено показувати неповнолітніх, військових, волонтерів, медиків, бонуси, заклики до гри, обіцянки легкого заробітку, приховану рекламу брендів та відомих людей, крім спортсменів
- Мінімум 15% повідомлення має містити попередження про ігрову залежність
Також закликають, якщо користувачі помітили підозрілу рекламу казино, надсилати скриншоти та посилання сюди на електронну адресу [email protected].
- У липні державне агентство PlayCity оштрафувало на 4,8 млн грн власника Telegram-каналу "Труха Україна" через незаконну рекламу азартних ігор.
- Торік у квітні Володимир Зеленський надав чинності рішенню РНБО щодо обмеження на онлайн-казино.
- Пізніше Кабінет Міністрів ухвалив постанову щодо протидії негативним наслідкам функціонування азартних ігор в Інтернеті.
- Уряд тоді обмежив поширення реклами азартних ігор та пов'язаних із ними торговельних марок, зокрема з використанням електронних комунікацій, символіки ЗСУ та інших формувань. Відтепер заборонена реєстрація декількох клієнтських рахунків для одного гравця.
- Під час проведення азартних ігор в Інтернеті їхні організатори зобов’язані запровадити обов’язкові перерви в азартній грі для кожного учасника.