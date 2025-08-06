PlayCity та Meta заблокували 7 Instagram-аккаунтів за рекламу казино

Державне агенство PlayCity та американська компанія Meta заблокували 7 Instagram-аккаунтів за рекламу казино.

Про це повідомили у Мінцифри.

Зазначається, що блогери систематично просували онлайн-казино через Stories: публікували відео з виграшами й залишали активні посилання на сайти.

"Це порушення закону, за яке разом з Meta заблокували акаунти, – зазначили у міністерстві.

Також там нагадали, що рекламувати азартні ігри в Україні можна лише за чіткими правилами:

Реклама можлива лише на вичерпному переліку рекламних майданчиків, зокрема у нічному ефірі телебачення, на сайтах і в застосунках організаторів азартних ігор, у спеціалізованих виданнях для повнолітньої аудиторії тощо

Контент має бути позначений як 21+

Рекламувати можна лише легальні ліцензовані бренди

Заборонено показувати неповнолітніх, військових, волонтерів, медиків, бонуси, заклики до гри, обіцянки легкого заробітку, приховану рекламу брендів та відомих людей, крім спортсменів

Мінімум 15% повідомлення має містити попередження про ігрову залежність

Також закликають, якщо користувачі помітили підозрілу рекламу казино, надсилати скриншоти та посилання сюди на електронну адресу [email protected].