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PlayCity та Meta заблокували 7 Instagram-аккаунтів за рекламу казино

У Мінцифри нагадали правила реклами азартних ігор.

PlayCity та Meta заблокували 7 Instagram-аккаунтів за рекламу казино

Державне агенство PlayCity та американська компанія Meta заблокували 7 Instagram-аккаунтів за рекламу казино.

Про це повідомили у Мінцифри. 

Зазначається, що блогери систематично просували онлайн-казино через Stories:  публікували відео з виграшами й залишали активні посилання на сайти. 

"Це порушення закону, за яке разом з Meta заблокували акаунти, – зазначили у міністерстві. 

Також там нагадали, що рекламувати азартні ігри в Україні можна лише за чіткими правилами:

  • Реклама можлива лише на вичерпному переліку рекламних майданчиків, зокрема у нічному ефірі телебачення, на сайтах і в застосунках організаторів азартних ігор, у спеціалізованих виданнях для повнолітньої аудиторії тощо 
  • Контент має бути позначений як 21+
  • Рекламувати можна лише легальні ліцензовані бренди
  • Заборонено показувати неповнолітніх, військових, волонтерів, медиків, бонуси, заклики до гри, обіцянки легкого заробітку, приховану рекламу брендів та відомих людей, крім спортсменів
  • Мінімум 15% повідомлення має містити попередження про ігрову залежність

Також закликають, якщо користувачі помітили підозрілу рекламу казино, надсилати  скриншоти та посилання сюди на електронну адресу [email protected].

  • У липні державне агентство PlayCity оштрафувало на 4,8 млн грн власника Telegram-каналу "Труха Україна" через незаконну рекламу азартних ігор. 
  • Торік у квітні Володимир Зеленський надав чинності рішенню РНБО щодо обмеження на онлайн-казино.
  • Пізніше Кабінет Міністрів ухвалив постанову щодо протидії негативним наслідкам функціонування азартних ігор в Інтернеті.
  • Уряд тоді обмежив поширення реклами азартних ігор та пов'язаних із ними торговельних марок, зокрема з використанням електронних комунікацій, символіки ЗСУ та інших формувань. Відтепер заборонена реєстрація декількох клієнтських рахунків для одного гравця. 
  • Під час проведення азартних ігор в Інтернеті їхні організатори зобов’язані запровадити обов’язкові перерви в азартній грі для кожного учасника.
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