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Російські хакери атакували іноземні посольства в Москві задля шпигунства за ними

Ззловмисники використовували шкідливе програмне забезпечення ApolloShadow, замасковане під антивірус Kaspersky.

Російські хакери атакували іноземні посольства в Москві задля шпигунства за ними
російський хакер, карикатура
Фото: Карикатура Євгенії Олійник/ Радіо Свобода

Хакери, пов’язані з ФСБ Росії, проводили кампанію кіберрозвідки проти іноземних дипломатичних представництв у Москві. 

Про це йдеться у звіті компанії Microsoft, повідомив Центр протидії дезінформації.

За інформацією Microsoft, зловмисники використовували шкідливе програмне забезпечення ApolloShadow, замасковане під антивірус продукції компанії Kaspersky. Через це ПЗ хакери отримували доступ до логінів, паролів і токенів автентифікації дипломатів.

У ЦПД зазначають, що такі атаки є частиною ширшої гібридної війни, яку веде Росія.

«Це підтверджує, що Росія активно застосовує кібершпигунство як частину своєї гібридної війни, намагаючись отримати розвіддані та маніпулювати інформацією для зміцнення свого впливу», — наголосили в Центрі.

У ЦПД також застерігають, що такі операції підривають міжнародну безпеку і демонструють готовність РФ використовувати кіберзагрози як інструмент тиску.

  • Днями стало відомо, що хакерська атака на внутрішню ІТ-систему Генеральної прокуратури Нідерландів, яка спричинила тривале відключення установи від інтернету, може бути пов’язана з Росією.
  • Раніше повідомлялося, що російське хакерське угруповання Laundry Bear стояло за масштабною кібератакою на комп’ютерні мережі поліції Нідерландів, НАТО та кількох європейських країн у 2023 році.
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