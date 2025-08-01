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Зеленський і Стармер обговорили захист від обстрілів, санкції проти РФ і мирні переговори

Також ішлося про виробництво перехоплювачів і пошук фінансування.

Зеленський і Стармер обговорили захист від обстрілів, санкції проти РФ і мирні переговори
Кір Стармер і Володимир Зеленський
Фото: EPA/UPG

Володимир Зеленський провів розмову з прем’єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером.

За словами глави держави, говорили про посилення дронового потенціалу України. Ідеться про виробництво перехоплювачів і пошук фінансування.

«Є конкретна фінансова потреба, і ми домовилися знайти рішення», — сказав Зеленський.

Окрім того, сторони обговорили посилення санкційного тиску на Росію.

«Санкції точно працюють, і їх буде тільки більше», — заявив глава держави.

Зеленський також повідомив, що під час розмови йшлося про координацію дій зі США, включно з потенційними форматами мирних переговорів за участі президента Дональда Трампа.
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