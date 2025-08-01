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Агенція оборонних закупівель заявила, що з початку року поставила Збройним Силам один мільйон FPV-дронів

Директор АОЗ заявив, що Агенція тримає фокус на ще більших обсягах.

Агенція оборонних закупівель заявила, що з початку року поставила Збройним Силам один мільйон FPV-дронів
Фото: АОЗ

З січня по липень 2025 року Агенція оборонних закупівель (АОЗ) поставила для потреб Збройних Сил України понад 1 000 000 FPV-дронів. Загалом на 2025 рік АОЗ уже законтрактувала понад 2 млн FPV-дронів, повідомляє пресслужба Агенції. 

«Наш пріоритет – розвивати найефективніші механізми забезпечення воїнів на передовій необхідними безпілотниками. Працюємо, щоб темпи постачання зростали, а кожен підрозділ отримував саме те, що потрібно для виконання бойових завдань», – наголосив міністр оборони України Денис Шмигаль.

За словами директора «Агенції оборонних закупівель» Міноборони Арсена Жумаділова, передача мільйона FPV-дронів — це важливий етап, але не фінальний. 

«Ми тримаємо фокус на ще більших обсягах. Ми запустили додаткові інструменти для масового постачання БпЛА. Це рамкові угоди в системі Prozorro та DOT-Chain Defence. Останній дозволяє підрозділам самостійно обирати потрібні дрони. Працюємо, щоб Збройні сили отримували якісні необхідні БпЛА за рахунок державного бюджету», – зазначив директор АОЗ Арсен Жумаділов.  

Агенція зазначає, що запустила нові підходи до закупівель, щоб забезпечити подальше зростання обсягів постачання. Серед них: рамкові угоди на основі тактико-технічних характеристик (ТТХ) та маркетплейс зброї DOT-Chain Defence.

Рамкові угоди дозволяють контрактувати виробників не за конкретними назвами виробів, а за відповідністю їхніх дронів до вимог ТТХ. Це дозволяє залучити широко коло виробників до процесу закупівель, забезпечити конкуренцію між ними та прозорість завдяки проведенню торгів у Prozorro.

ІТ-система DOT-Chain Defence надає можливість військовим самостійно обирати БПЛА, як у маркетплейсі. Такий підхід забезпечує адресну та швидку доставку дронів на фронт. Наразі цифрова платформа працює в режимі пілоту, де 12 бойових бригад замовляють самі ті безпілотники, які їм справді потрібні.
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