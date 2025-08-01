Генпрокуратура: у липні виявили десятки зловживань, пов'язаних із мобілізаційними заходами

Викрили як хабарі, так і організовані схеми фіктивного працевлаштування на критичній інфраструктурі.

Офіс генерального прокурора прозвітував про системну роботу з викриття злочинів, пов’язаних із мобілізаційними заходами.

"У липні задокументовано десятки фактів зловживань - від банальних хабарів до організованих схем фіктивного працевлаштування на критичній інфраструктурі", – зазначили у пресслужбі відомства.

Загалом у липні у кримінальних провадженнях цієї категорії повідомили про підозру понад 40 особам. До відповідальності притягнули 11 службовців ТЦК та СП, зокрема п’ятьох керівників підрозділів, а також посадовицю військово-лікарської комісії. Сума задокументованої неправомірної вигоди - 132 тис. доларів США та 280 тис. грн. Крім того, під час обшуків додатково вилучили 400 тис. доларів США, 28 тис. євро та 469 тис. грн, походження яких встановлюється.

На Львівщині припинили діяльність керівників державного підприємства критичної інфраструктури, які за гроші оформлювали військовозобов’язаних "на роботу" для бронювання від мобілізації та привласнювали нараховану їм зарплату. Провели 12 обшуків, вилучили документацію, банківські картки та цифрові носії. Після аналізу доказів вирішать питання про підозри.

На Одещині викрили адвоката та заступника директора підприємства, які за 19,5 тис. доларів США та 115 тис. грн забезпечили фіктивне бронювання на критично важливому для економіки установі. Усім фігурантам вже повідомили про підозру за ст. 368, 114-1 КК України.

Двоє мешканців Луцького району організували схему незаконного виїзду чоловіків за кордон – за 6200$ вони переправляли військовозобов’язаних до Румунії в обхід пунктів пропуску. Переправників затримали. Під час обшуків вилучили авто, готівку та інші речові докази. Затриманим повідомили про підозру за ч. 3 ст. 332 КК України. Триває встановлення інших учасників схеми.

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