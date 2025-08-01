Протиповітряна оборона у липні знищила понад 6200 повітряних цілей

Упродовж липня протиповітряна оборона України знищила 6262 повітряні цілі, які запустив ворог.
Як зазначили у телеграмі Повітряні сили, йдеться про:
- 65 крилатих ракет Х-101/Х-55СМ;
- 19 балістичних ракет "Іскандер-М/KN-23";
- 4 крилаті ракети "Калібр";
- 9 керованих авіаційних ракет Х-59/69;
- 20 крилатих ракет "Іскандер-К"
- 2990 ударні БпЛА типу Shahed;
- 912 розвідувальних БпЛА;
- 2243 БпЛА інших типів.
Авіація Повітряних Сил здійснила 790 літаковильотів, зокрема близько 550 – на винищувальне авіаційне прикриття, і
понад 160 – на вогневе ураження та авіаційну підтримку військ.
За місяць авіація Сил оборони України знищила 1012 повітряних цілей, уразила командні пункти, об’єкти логістичного забезпечення, а також місця скупчення живої сили та техніки противника.
- У липні росіяни застосували проти України понад 5100 керованих авіаційних бомб, більш ніж 3800 "шахедів", майже 260 ракет різних типів, із них 128 – це балістика.