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Протиповітряна оборона у липні знищила понад 6200 повітряних цілей

Найбільше знищили "шахедів".

Протиповітряна оборона у липні знищила понад 6200 повітряних цілей
Ілюстративне фото
Фото: Командування Повітряних Сил ЗСУ / Air Force Command of UA Armed Forces

Упродовж липня протиповітряна оборона України знищила 6262 повітряні цілі, які запустив ворог.

Як зазначили у телеграмі Повітряні сили, йдеться про:

  • 65 крилатих ракет Х-101/Х-55СМ;
  • 19 балістичних ракет "Іскандер-М/KN-23";
  • 4 крилаті ракети "Калібр";
  • 9 керованих авіаційних ракет Х-59/69;
  • 20 крилатих ракет "Іскандер-К"
  • 2990 ударні БпЛА типу Shahed;
  • 912 розвідувальних БпЛА;
  • 2243 БпЛА інших типів.

Авіація Повітряних Сил здійснила 790 літаковильотів, зокрема близько 550 – на винищувальне авіаційне прикриття, і
понад 160 – на вогневе ураження та авіаційну підтримку військ.

За місяць авіація Сил оборони України знищила 1012 повітряних цілей, уразила командні пункти, об’єкти логістичного забезпечення, а також місця скупчення живої сили та техніки противника.

  • У липні росіяни застосували проти України понад 5100 керованих авіаційних бомб, більш ніж 3800 "шахедів", майже 260 ракет різних типів, із них 128 – це балістика. 
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