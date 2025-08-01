Протиповітряна оборона у липні знищила понад 6200 повітряних цілей

Упродовж липня протиповітряна оборона України знищила 6262 повітряні цілі, які запустив ворог.

Як зазначили у телеграмі Повітряні сили, йдеться про:

65 крилатих ракет Х-101/Х-55СМ;

19 балістичних ракет "Іскандер-М/KN-23";

4 крилаті ракети "Калібр";

9 керованих авіаційних ракет Х-59/69;

20 крилатих ракет "Іскандер-К"

2990 ударні БпЛА типу Shahed;

912 розвідувальних БпЛА;

2243 БпЛА інших типів.

Авіація Повітряних Сил здійснила 790 літаковильотів, зокрема близько 550 – на винищувальне авіаційне прикриття, і

понад 160 – на вогневе ураження та авіаційну підтримку військ.

За місяць авіація Сил оборони України знищила 1012 повітряних цілей, уразила командні пункти, об’єкти логістичного забезпечення, а також місця скупчення живої сили та техніки противника.