На Чернігівщині через російський обстріл постраждала людина

Також пошкоджена покрівля одного з житлових будинків.

Через російські обстріли в одному із сіл Чернігівської області постраждав мирний мешканець. Також пошкоджені житлові будинки.

Про це повідомив начальник Чернігівської ОВА В’ячеслав Чаус.

"Учора ввечері, коли тривала повітряна тривога, у Чернігівському районі уламкових поранень зазнав 50-річний цивільний чоловік", — ідеться у повідомленні.

Постраждалий перебуває в лікарні, загрози його життю немає.

Також через атаку БпЛА пошкоджена покрівля одного з житлових будинків.