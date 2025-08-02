На Чернігівщині через російський обстріл постраждала людина

Через російські обстріли в одному із сіл Чернігівської області постраждав мирний мешканець. Також пошкоджені житлові будинки.
Про це повідомив начальник Чернігівської ОВА В’ячеслав Чаус.
"Учора ввечері, коли тривала повітряна тривога, у Чернігівському районі уламкових поранень зазнав 50-річний цивільний чоловік", — ідеться у повідомленні.
Постраждалий перебуває в лікарні, загрози його життю немає.
Також через атаку БпЛА пошкоджена покрівля одного з житлових будинків.
- Протягом минулої доби росіяни атакували з різних видів озброєння 10 населених пунктів Харківської області, а також обласний центр. Постраждали та загинули 14 цивільних.