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Сили оборони: ворог намагається блокувати Покровсько-Мирноградську агломерацію зі сходу і півдня

На Покровському напрямку окупанти проводять розвідку маршрутів для прихованого переміщення. 

Сили оборони: ворог намагається блокувати Покровсько-Мирноградську агломерацію зі сходу і півдня
карта просування окупантів на Донеччині

Російські війська намагаються блокувати Покровсько-Мирноградську агломерацію зі сходу та півдня на Покровському напрямку.

Про це інформує ОСУВ "Хортиця".

"На Покровському напрямку російська армія не полишає спроб блокувати Покровсько-Мирноградську агломерацію зі сходу та півдня. Відмічені наступальні дії в районах Родинського, Новоекономічного, Мирнограда, Лисівки та Звірового. Також Сили оборони відбивали атаки росіян неподалік Удачного, Філії і Молодецького", — ідеться у повідомленні. 

Також у напрямку Покровська загарбники проводять розвідку маршрутів для прихованого переміщення. Сили оборони виявляють та знищують росіян.

На Купʼянському напрямку минулої доби ворог проводив безуспішні наступальні дії поблизу Нововасилівки, Загризового і Голубівки.

На Лиманському напрямку українські воїни відбили усі російські атаки біля населених пунктів Коровій Яр, Карпівка, Мирне, Шандриголове, Колодязі, Торське та у Серебрянському лісництві.

На Сіверському напрямку захисники України не допустили втрат позицій у районі Серебрянки, Григорівки, Сіверська й Виїмки.

На Краматорському і Торецькому напрямках штурмові дії російських загарбників були спрямовані на оборонні укріплення неподалік Білої Гори, Щербинівки, Олександро-Калинового, Олександро-Шультиного та у міській забудові Торецька. Українські захисники тримають оборону, знищуючи переважаючі сили ворога.

На Добропільському напрямку російські штурмові дії були відбиті в районі Заповідного, Попового Яру, Маяка і Володимирівки.

На Новопавлівському напрямку армія РФ зосередила атакувальні зусилля у районах Толстого, Маліївки та Мирного. Тривають важкі бої. Армія РФ, не рахуючись із втратами, намагається розвинути наступ.

  • За минулу добу на фронті відбулося 172 боєзіткнення. Ворог збільшив тиск на Придніпровському напрямку.
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