Упродовж доби російські окупанти завдали майже 580 ударів по Запорізькій області

Під ворожими обстрілами опинилися 11 населених пунктів Запорізької області.

Упродовж доби, 1 серпня, російські війська завдали 579 ударів по 11 населених пунктах Запорізької області.

Про це повідомив очільник Запорізької ОВА Іван Федоров.

Упродовж доби російська армія здійснила 6 авіаційних ударів по Малинівці та Білогірʼю. 401 БпЛА різної модифікації (переважно FPV) атакував Кам'янське, Гуляйполе, Оріхів, Щербаки, Новоданилівку, Новопавлівку, Малу Токмачку та Чарівне.

Також 17 обстрілів з РСЗВ накрили Камʼянське, Щербаки, Малу Токмачку та Чарівне.

155 артилерійських ударів завдано по території Степногірська, Камʼянського, Гуляйполя, Оріхова, Щербаків, Новоданилівки, Малої Токмачки та Чарівного.

Надійшло 60 повідомлень про руйнування квартир, приватних будинків та господарчих споруд.