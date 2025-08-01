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Єрмак: з-під російської окупації врятували групу українських дітей

Діти пережили насильство, одним неповнолітній навіть отримав повістку.

Єрмак: з-під російської окупації врятували групу українських дітей
діти, фото ілюстративне
Фото: Дарія Зарівна

У межах ініціативи Bring Kids Back UA вдалося врятувати з тимчасово окупованих територій групу українських дітей.

Про це повідомив керівник Офісу Президента Андрій Єрмак.

За його словами, 15-річна дівчина зазнала насильства, а її батьків погрожували позбавити батьківських прав за те, що дитина одягала вишиванку до школи.

«Ще двоє врятованих — 4-річна дівчинка та її 8-річний брат. Їхній родині погрожували відібрати дітей за відмову від відвідування російської школи. 17-річний хлопець, який ледь встиг уникнути примусового призову до російської армії, адже йому вже видали повістку, а кількох однокласників уже призвали на службу попри юний вік», - додав Єрмак.
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