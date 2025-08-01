Російські війська атакували Харківщину: одна людина загинула, двоє поранені

Російська армія продовжує обстріли населених пунктів Харківської області. Унаслідок ударів 1 серпня загинула одна людина, ще двоє отримали поранення.
Про це повідомила Харківська обласна прокуратура.
У селі Токарівка Дергачівської громади окупаційні війська скинули боєприпас із дрона. Поранено двох чоловіків. Їх доставили до лікарні.
Також близько 13:15 армія РФ обстріляла село Лісна Стінка Купʼянського району. Загинула 75-річна жінка.
За фактами порушення законів та звичаїв війни розпочали досудове розслідування.
- Напередодні у Харківській області через російські атаки один чоловік поранений та ще один загинув. Впродовж доби росіяни били по Харківському, Ізюмському та Куп’янському районах.