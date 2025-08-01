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Російські війська атакували Харківщину: одна людина загинула, двоє поранені

На одне зі сіл ворог скинув боєприпас із дрона.

Російські війська атакували Харківщину: одна людина загинула, двоє поранені
наслідки одного з обстрілів Харківщини, фото ілюстративне
Фото: телеграм / Олег Синєгубов

Російська армія продовжує обстріли населених пунктів Харківської області. Унаслідок ударів 1 серпня загинула одна людина, ще двоє отримали поранення. 

Про це повідомила Харківська обласна прокуратура.

У селі Токарівка Дергачівської громади окупаційні війська скинули боєприпас із дрона. Поранено двох чоловіків. Їх доставили до лікарні.

Також близько 13:15 армія РФ обстріляла село Лісна Стінка Купʼянського району. Загинула 75-річна жінка.

За фактами порушення законів та звичаїв війни розпочали досудове розслідування.

  • Напередодні у Харківській області через російські атаки один чоловік поранений та ще один загинув. Впродовж доби росіяни били по Харківському, Ізюмському та Куп’янському районах.
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