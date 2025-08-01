Російські війська атакували Харківщину: одна людина загинула, двоє поранені

За фактами порушення законів та звичаїв війни розпочали досудове розслідування.

Також близько 13:15 армія РФ обстріляла село Лісна Стінка Купʼянського району. Загинула 75-річна жінка.

У селі Токарівка Дергачівської громади окупаційні війська скинули боєприпас із дрона. Поранено двох чоловіків. Їх доставили до лікарні.

Про це повідомила Харківська обласна прокуратура.

Російська армія продовжує обстріли населених пунктів Харківської області. Унаслідок ударів 1 серпня загинула одна людина, ще двоє отримали поранення.

наслідки одного з обстрілів Харківщини, фото ілюстративне

На одне зі сіл ворог скинув боєприпас із дрона.

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