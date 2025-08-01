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Генштаб ЗСУ: половина всіх атак окупантів припала на Покровський напрямок

На Лиманському напрямку за день росіяни здійснили сім атак на позиції українців.

Генштаб ЗСУ: половина всіх атак окупантів припала на Покровський напрямок
українська армія
Фото: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine

Станом на 16.00 1 серпня кількість бойових зіткнень з російським агресором сягнула 70.

Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ.

Від вогню ворожої артилерії та мінометів постраждали громади прикордонних із РФ районів, зокрема, населених пунктів Середина-Буда, Прогрес, Чуйківка, Шалигине, Бобилівка, Миропільське, Попівка, Хлібороб Сумської області; Тимофіївка Харківської області.

Одну з трьох ворожих атак українські захисники відбили на Північно-Слобожанському і Курському напрямках, на даний час бої продовжуються. Також противник завдав п’ять авіаударів, скинув при цьому одинадцять КАБ, здійснив 159 обстрілів, зокрема, сім із реактивних систем залпового вогню.

На Південно-Слобожанському окупанти атакували позиції наших захисників поблизу Красного Першого, отримали гідну відсіч.

На Куп’янському противник тричі намагався просуватись вперед у районі населеного пункту Голубівка.

На Лиманському російська армія здійснила сім атак на позиції українців у районах населених пунктів: Карпівка, Ямполівка, Колодязі, Зелена Долина, Торське та Діброва. Одне боєзіткнення досі триває. Наші воїни стійко тримають оборону та завдають ворогу втрат.

На Сіверському ворог атакував у районах Григорівки, Верхньокам’янського та у бік Званівки. З початку доби наші воїни відбили одну штурмову дію підрозділів загарбника, на даний час два боєзіткнення тривають.

На Краматорському ворог штурмував позиції Сил оборони у бік Білої Гори. Наші захисники зупинили наступальну дію противника.

На Торецькому відбулися чотири боєзіткнення у районах населених пунктів Диліївка, Кримське, Торецьк та Олександро-Калинове.

На Покровському напрямку російські загарбники здійснили 34 спроби потіснити наших захисників із позицій поблизу населених пунктів: Попів Яр, Маяк, Разіне, Новоекономічне, Затишок, Лисівка, Промінь, Звірове, Удачне, Дачне та Зелений Кут. Сили оборони стримують натиск та відбили тридцять атак противника, чотири боєзіткнення тривають.

На Новопавлівському українські захисники вже відбили сім ворожих атак у районах населених пунктів: Олександроград, Піддубне, Товсте, Маліївка та Воскресенка.

На Гуляйпільському авіаудару некерованими авіаракетами зазнав населений пункт Білогір’я.

На Придніпровському загарбники сім разів йшли вперед на позиції наших підрозділів, одне боєзіткнення триває дотепер. Також окупанти завдали авіаційного удару по населеному пункту Козацьке.

На Оріхівському та Гуляйпільському напрямках наступальних дій росіяни наразі не зафіксували.
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