Лубінець звинуватив працівників Київського СІЗО та поліцію в замовчування причин смерті побитого ув’язненого

Першочергові документи СІЗО на момент події містили інформацію про травмування з необережності.

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець звинуватив працівників Київського СІЗО в замовчування причин смерті побитого ув’язненого.

У грудні 2024 року в Київському СІЗО ув’язненому нанесли смертельні тілесні ушкодження. Через 6 днів він помер.

Першочергові документи СІЗО на момент події містили інформацію про травмування з необережності. Однак, за наявною інформацією, виявленою командою омбудсмена під час вивчення обставин події та відповідних документів, співробітники СІЗО ще на момент інциденту, ймовірно, знали справжні обставини, а саме навмисне спричинення тілесних ушкоджень, але не повідомили про це ані прокуратуру, ані слідчі органи.

Більше того, як зазначає Лубінець, працівники Шевченківського районного управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві, які прибули на місце, ймовірно передали недостовірні дані щодо причин травм. Це створило перешкоди для швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду.

“Я розцінюю такі дії як ймовірну спробу знищити докази, дискредитувати правосуддя і приховати тяжкий злочин”, – написав Лубінець.

У липні 2025 року за повідомленням Представника омбудсмена з прав людини в місцях несвободи Віталія Нікуліна, було відкрито кримінальне провадження територіальним управлінням ДБР у місті Києві — за фактом можливого приховування тяжкого або особливо тяжкого злочину працівниками Київського СІЗО та Шевченківського районногоуправління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві.

“Місця несвободи не повинні бути «сірою зоною» для катувань, насильства чи беззаконня. Офіс Омбудсмана системно і незалежно моніторить ситуацію в СІЗО по всій країні”, – наголосив Лубінець.