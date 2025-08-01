Зеленський про заяви Путіна: Україна ще раз підтверджує свою готовність до зустрічі на рівні лідерів у будь-який час

Україна пропонує перейти від обміну заявами та зустрічей на технічному рівні до рівня розмови лідерів.

Президент Володимир Зеленський на тлі заяв російського та білоруського диктаторів в черговий раз зауважив, що Україна ще раз підтверджує свою готовність до зустрічі на рівні лідерів у будь-який час.

“Ми бачимо та підтримуємо зусилля президента Трампа для закінчення російської війни, усіх вбивств та для досягнення достойного і тривалого миру”, – написав Зеленський.

Він зазначив, що Україна вдячна всім у світі, хто підтримує роботу заради миру та допомагає захищати життя.

“Ми чуємо заяви з Росії, і якщо це сигнал про їхню серйозну готовність закінчити війну достойно й встановити дійсно тривалий мир, а не просто намагання виграти ще час для війни та відстрочку санкцій, то Україна ще раз підтверджує свою готовність до зустрічі на рівні лідерів у будь-який час”, – заявив президент.

Він додав: “ми розуміємо, хто ухвалює рішення в Росії і хто повинен закінчити цю війну. Увесь світ це теж розуміє. Україна пропонує перейти від обміну заявами та зустрічей на технічному рівні до рівня розмови лідерів. Америка це пропонувала. Україна це підтримувала. Потрібна готовність Росії”.

Зазначимо, що сьогодні Путін заявив, що готовий закінчити війну на умовах, що були у червні 2024-го. Це повний вивід українських військ з чотирьох областей, а також Криму; зобов'язання не вступати до НАТО; нейтральний, позаблоковий, без’ядерний статус.

Він також заявив, що “якщо Київ вважає, що зараз не час переговорів, Москва готова почекати”.