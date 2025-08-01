Зеленський: у липні РФ застосувала понад 5100 КАБів, 3800 "шахедів" і майже 260 ракет

Лише в липні росіяни застосували проти України понад 5100 керованих авіаційних бомб, більш ніж 3800 "шахедів", майже 260 ракет різних типів, із них 128 – це балістика.

"Зупинити це можна тільки разом: Америка, Європа, інші глобальні суб’єкти. Кожна наша взаємодія важлива. Кожен день важливий. Дякую всім, хто допомагає Україні", – написав у телеграмі президент Володимир Зеленський.

Він зазначив, що заслухав доповідь міністра внутрішніх справ Ігоря Клименка. У Києві тривають аварійно-відновлювальні роботи на місцях, які постраждали від учорашньої атаки. Всі пошуково-рятувальні роботи завершені.

"На жаль, станом на зараз відомо про 31 загиблого, серед них п’ятеро дітей. Наймолодшій дитині було всього два роки. Мої співчуття рідним і близьким загиблих", – сказав президент і подякував рятувальникам, поліцейським, лікарям, медсестрам, комунальникам – усім, хто зараз допомагає людям.

Поранено 159 людей, 16 із них – діти. Усі зараз отримують необхідну медичну допомогу.

Зеленський наголосив, що такий підлий удар Росії показує, що необхідні додатковий тиск на Москву та санкції.

"Як би не заперечували в Кремлі їхню дієвість, вони працюють і мають бути сильнішими – бити по всьому, що дозволяє продовжувати такі удари. І дуже важливо, щоб світ про них не мовчав. Я дякую всім, хто підтримав наших людей. Ми цінуємо те, що Президент Трамп, лідери Європи, інші наші партнери чітко бачать, що відбувається, і засуджують Росію", – зазначив глава держави.