Семен Кривонос: «Цей бій ще не програний»
Семен Кривонос: «Цей бій ще не програний»
Інша логіка, інші емоції: що таке синдром Аспергера, про який активно говорять
Інша логіка, інші емоції: що таке синдром Аспергера, про який активно говорять
Валерій Залужний: «Два основні фактори майбутньої війни — демографія і економіка»
Валерій Залужний: «Два основні фактори майбутньої війни — демографія і економіка»
На Одещині громада прибрала героїв України з назв вулиць
На Одещині громада прибрала героїв України з назв вулиць
Хто голосував за передачу НАБУ і САП під контроль генпрокурору? Поіменний список
ЕксклюзивХто голосував за передачу НАБУ і САП під контроль генпрокурору? Поіменний список
Коли спека шкодить: поширені помилки, які ведуть до гінекологічних та урологічних проблем улітку
Коли спека шкодить: поширені помилки, які ведуть до гінекологічних та урологічних проблем улітку
УП: в НАБУ готують підозру співвласнику "кварталу" Тимуру Міндічу
УП: в НАБУ готують підозру співвласнику "кварталу" Тимуру Міндічу
Колишній очільник МЗС Кулеба назвав події довкола НАБУ і САП "розіграним спектаклем"
Колишній очільник МЗС Кулеба назвав події довкола НАБУ і САП "розіграним спектаклем"
Епіцентр розмістив на поштоматах історії про неймовірних українців
Новини компанійЕпіцентр розмістив на поштоматах історії про неймовірних українців
ГоловнаСуспільствоВійна

Зеленський: у липні РФ застосувала понад 5100 КАБів, 3800 "шахедів" і майже 260 ракет

Президент наголосив, що зупинити російський терор можна разом із Єврпою, Штатами та іншими партнерами.

Зеленський: у липні РФ застосувала понад 5100 КАБів, 3800 "шахедів" і майже 260 ракет
Володимир Зеленський
Фото: Офіс Президента України

Лише в липні росіяни застосували проти України понад 5100 керованих авіаційних бомб, більш ніж 3800 "шахедів", майже 260 ракет різних типів, із них 128 – це балістика. 

"Зупинити це можна тільки разом: Америка, Європа, інші глобальні суб’єкти. Кожна наша взаємодія важлива. Кожен день важливий. Дякую всім, хто допомагає Україні", – написав у телеграмі президент Володимир Зеленський. 

Він зазначив, що заслухав доповідь міністра внутрішніх справ Ігоря Клименка. У Києві тривають аварійно-відновлювальні роботи на місцях, які постраждали від учорашньої атаки. Всі пошуково-рятувальні роботи завершені. 

"На жаль, станом на зараз відомо про 31 загиблого, серед них п’ятеро дітей. Наймолодшій дитині було всього два роки. Мої співчуття рідним і близьким загиблих", – сказав президент і подякував рятувальникам, поліцейським, лікарям, медсестрам, комунальникам – усім, хто зараз допомагає людям. 

Поранено 159 людей, 16 із них – діти. Усі зараз отримують необхідну медичну допомогу. 

Зеленський наголосив, що такий підлий удар Росії показує, що необхідні додатковий тиск на Москву та санкції. 

"Як би не заперечували в Кремлі їхню дієвість, вони працюють і мають бути сильнішими – бити по всьому, що дозволяє продовжувати такі удари. І дуже важливо, щоб світ про них не мовчав. Я дякую всім, хто підтримав наших людей. Ми цінуємо те, що Президент Трамп, лідери Європи, інші наші партнери чітко бачать, що відбувається, і засуджують Росію", – зазначив глава держави. 

  • Після багатогодинного обстрілу ударними безпілотниками росіяни в ніч на 31 липня завдали ще одного удару по Києву – але вже крилатими ракетами. 
  • За словами глави МВС Ігоря Клименка, це було пряме влучання ракети у будинок.
  • У Київській області та в столиці 1 серпня оголошено День жалоби за загиблими внаслідок атаки росіян.
  • Як Київ оговтується від атаки ворога, про це детальніше у репортажі LB.ua.
Теми: , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies