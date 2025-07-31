Після атаки РФ у Києві є 10 заяв про зниклих безвісті

Фото: ДСНС Наслідки російської атаки по Києву 31липня

У ніч на 31 липня було пряме попадання російської ракети у будинок в Києві. Наразі є близько 10 заяв про зниклих безвісти. Імовірно, частина з них знаходяться під завалами.

Про це повідомив начальник МВС Ігор Клименко, пише NV.ua.

Фото: ДСНС Тимур Ткаченко та Ігор Клименко на місці російської атаки по Києву 31липня

Фото: ДСНС Рятувальники працюють на місці влучання ракети у Києві 31 липня

У під'їзді зруйнованого будинку, який є наполовину знищеним, загалом є 56 квартир. Станом на 09:00 тривали роботи із деблокування чоловіка. Після кількох годин роботи вдалося деблокувати тіло однієї людини.

Клименко сказав, що це було пряме попадання ракети, в районі 5 поверху, однак поки невідомо, який саме тип.

Розбір завалів продовжується.

Фото: ДСНС Наслідки російської атаки по Києву 31липня

Фото: Телеграм-канал Володимира Зеленського Наслідки атаки на Київ

Фото: ДСНС Рятувальники працюють на місці російської атаки по Києву 31липня

Фото: ДСНС Рятувальник на місці російського удару

Фото: ДСНС Наслідки російської атаки

Фото: ДСНС Рятувальники працюють на місці російської атаки по Києву 31липня

Фото: ДСНС Рятувальники працюють на місці російської атаки по Києву 31липня

У двох локаціях Києва проводяться пошуково-рятувальні роботи, на шести - аварійно-рятувальні. 700 поліцейських, 500 рятувальників та близько 100 одиниць спецтехніки працюють там.