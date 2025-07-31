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Клименко: це було пряме влучання ракети у будинок в Києві

Після атаки РФ у Києві є 10 заяв про зниклих безвісті 

Наслідки російської атаки по Києву 31липня
Фото: ДСНС
Наслідки російської атаки по Києву 31липня

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У ніч на 31 липня було пряме попадання російської ракети у будинок в Києві. Наразі є близько 10 заяв про зниклих безвісти. Імовірно, частина з них знаходяться під завалами.

Про це повідомив начальник МВС Ігор Клименко, пише NV.ua.

Тимур Ткаченко та Ігор Клименко на місці російської атаки по Києву 31липня
Фото: ДСНС
Тимур Ткаченко та Ігор Клименко на місці російської атаки по Києву 31липня

Рятувальники працюють на місці влучання ракети у Києві 31 липня
Фото: ДСНС
Рятувальники працюють на місці влучання ракети у Києві 31 липня

У під'їзді зруйнованого будинку, який є наполовину знищеним, загалом є 56 квартир. Станом на 09:00 тривали роботи із деблокування чоловіка. Після кількох годин роботи вдалося деблокувати тіло однієї людини.

Клименко сказав, що це було пряме попадання ракети, в районі 5 поверху, однак поки невідомо, який саме тип. 

Розбір завалів продовжується.

Наслідки російської атаки по Києву 31липня
Фото: ДСНС
Наслідки російської атаки по Києву 31липня

Наслідки атаки на Київ
Фото: Телеграм-канал Володимира Зеленського
Наслідки атаки на Київ

Рятувальники працюють на місці російської атаки по Києву 31липня
Фото: ДСНС
Рятувальники працюють на місці російської атаки по Києву 31липня

Рятувальник на місці російського удару
Фото: ДСНС
Рятувальник на місці російського удару

Наслідки російської атаки
Фото: ДСНС
Наслідки російської атаки

Рятувальники працюють на місці російської атаки по Києву 31липня
Фото: ДСНС
Рятувальники працюють на місці російської атаки по Києву 31липня

Рятувальники працюють на місці російської атаки по Києву 31липня
Фото: ДСНС
Рятувальники працюють на місці російської атаки по Києву 31липня

У двох локаціях Києва проводяться пошуково-рятувальні роботи, на шести - аварійно-рятувальні. 700 поліцейських, 500 рятувальників та близько 100 одиниць спецтехніки працюють там. 

  • В ніч на 31 липня росіяни били по Києві дронами, а потім завдали ще одного удару, але вже крилатими ракетами. Вранці стало відомо про 6 загиблих. З них 4 в Святошинському районі, 2 – в Соломʼянському. Серед загиблих дитина, це хлопчик шести років.Відомо про близько 50 постраждалих. Серед постраждалих є 9 дітей і троє поліцейських.
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