У ніч на 31 липня було пряме попадання російської ракети у будинок в Києві. Наразі є близько 10 заяв про зниклих безвісти. Імовірно, частина з них знаходяться під завалами.
Про це повідомив начальник МВС Ігор Клименко, пише NV.ua.
У під'їзді зруйнованого будинку, який є наполовину знищеним, загалом є 56 квартир. Станом на 09:00 тривали роботи із деблокування чоловіка. Після кількох годин роботи вдалося деблокувати тіло однієї людини.
Клименко сказав, що це було пряме попадання ракети, в районі 5 поверху, однак поки невідомо, який саме тип.
Розбір завалів продовжується.
У двох локаціях Києва проводяться пошуково-рятувальні роботи, на шести - аварійно-рятувальні. 700 поліцейських, 500 рятувальників та близько 100 одиниць спецтехніки працюють там.
- В ніч на 31 липня росіяни били по Києві дронами, а потім завдали ще одного удару, але вже крилатими ракетами. Вранці стало відомо про 6 загиблих. З них 4 в Святошинському районі, 2 – в Соломʼянському. Серед загиблих дитина, це хлопчик шести років.Відомо про близько 50 постраждалих. Серед постраждалих є 9 дітей і троє поліцейських.