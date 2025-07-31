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Армія РФ за добу втратила 1070 солдатів

Від початку вторгнення російські війська втратили близько 1 053 260 осіб.

Армія РФ за добу втратила 1070 солдатів
Ілюстративне фото
Фото: Генштаб

Упродовж доби Сили оборони знищили 1070 окупантів, 1 ворожий танк та бойову броньовану машину, 16 артилерійських систем, засіб ППО.

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Про це повідомив Генштаб. 

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 31.07.25 орієнтовно склали:

  • особового складу – близько 1 053 260 (+1070) осіб 
  • танків  – 11067 (+1) од
  • бойових броньованих машин  – 23066 (+1) од
  • артилерійських систем  – 30911 (+16) од
  • РСЗВ  – 1451 (+0) од
  • засоби ППО  – 1203 (+1) од
  • літаків  – 421 (+0) од
  • гелікоптерів – 340 (+0)
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня  – 48894 (+209)
  • крилаті ракети  – 3548 (+0)
  • кораблі / катери – 28 (+0)
  • підводні човни – 1 (+0)
  • автомобільна техніка та автоцистерни  – 56822 (+68)
  • спеціальна техніка  – 3935 (+0).

Фото: Генштаб
Дані уточнюються.
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