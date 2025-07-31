Армія РФ за добу втратила 1070 солдатів

Упродовж доби Сили оборони знищили 1070 окупантів, 1 ворожий танк та бойову броньовану машину, 16 артилерійських систем, засіб ППО.
Про це повідомив Генштаб.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 31.07.25 орієнтовно склали:
- особового складу – близько 1 053 260 (+1070) осіб
- танків – 11067 (+1) од
- бойових броньованих машин – 23066 (+1) од
- артилерійських систем – 30911 (+16) од
- РСЗВ – 1451 (+0) од
- засоби ППО – 1203 (+1) од
- літаків – 421 (+0) од
- гелікоптерів – 340 (+0)
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 48894 (+209)
- крилаті ракети – 3548 (+0)
- кораблі / катери – 28 (+0)
- підводні човни – 1 (+0)
- автомобільна техніка та автоцистерни – 56822 (+68)
- спеціальна техніка – 3935 (+0).