У Куп'янську жінка підірвалася на російській міні

56-річна жінка знайшла міну на городі та взяла вибухонебезпечний предмет до рук.

У Куп'янську Харківської області жінка зазнала травм через детонацію вибухонебезпечного предмету.

Про це повідомляє ДСНС України.

"30 липня у місті Куп'янськ на городі приватного домоволодіння постраждала 56-річна жінка, яка знайшла невідомий вибухонебезпечний предмет та взяла його до рук", — ідеться у повідомленні.

Унаслідок підриву міни жінка отримала травми, її госпіталізували до лікарні.

Обставини події з’ясовують правоохоронці.

ДСНС закликає громадян ні в якому разі не торкатися підозрілих предметів, а тим більше не переміщувати їх. У разі виявлення вибухонебезпечних предметів — негайно повідомляйте за номером 101 або 102.