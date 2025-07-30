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У Куп'янську жінка підірвалася на російській міні

56-річна жінка знайшла міну на городі та взяла вибухонебезпечний предмет до рук.

У Куп'янську жінка підірвалася на російській міні
На Харківщині жінка підірвалась на міні
Фото: Нацполіція

У Куп'янську Харківської області жінка зазнала травм через детонацію вибухонебезпечного предмету. 

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Про це повідомляє ДСНС України.

"30 липня у місті Куп'янськ на городі приватного домоволодіння постраждала 56-річна жінка, яка знайшла невідомий вибухонебезпечний предмет та взяла його до рук", — ідеться у повідомленні.

Унаслідок підриву міни жінка отримала травми, її госпіталізували до лікарні. 

Обставини події з’ясовують правоохоронці. 

ДСНС закликає громадян ні в якому разі не торкатися підозрілих предметів, а тим більше не переміщувати їх. У разі виявлення вибухонебезпечних предметів — негайно повідомляйте за номером 101 або 102. 
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