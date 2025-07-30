У центрі Києва, під театром імені Івана Франка і в безпосередній близькості до Офісу президента, розпочався мітинг за відновлення незалежності НАБУ і САП, повідомляє Укрінформ у X. За інформацією Суспільного, мітинги також почалися або заплановані в Львові, Хмельницькому, Дніпрі, Запоріжжі, Рівному, Черкасах, Одесі й інших містах.

Голосувати за президентський законопроєкт, що виводить антикорупційні органи з-під управління генерального прокурора Верховна Рада буде завтра. Рішення, як очікується, ухвалять за основу і в цілому.

⚡️ У Києві прямо зараз проходить акція проти закону щодо НАБУ і САП



Мітингувальники закликають депутатів Верховної Ради ухвалити в цілому законопроєкт про відновлення незалежності НАБУ та САП, а також вимагають від Кабміну призначити керівника БЕБ.



📸 Данило Антонюк, Укрінформ pic.twitter.com/rtjeRtj8dH — Ukrinform (@UKRINFORM) July 30, 2025

Нинішня акція є продовженням протестів, що почалися 22 липня – в день ухвалення й підписання президентом скандальних змін. Ці протести тривали ще протягом кількох днів.

Місце й час початку такі самі, як були раніше: театр імені Івана Франка, 20 година.

Ветеран Дмитро Козятинський, який в соцмережах закликав небайдужих вийти на протест 22 липня, попросив зробити це й напередодні важливого голосування.

Нардепи розглядатимуть законопроєкт про повернення незалежності НАБУ і САП завтра першим питанням. Верховну Раду закликали відновити прямі трансляції засідань, але так і невідомо, чи це відбудеться.

Окрім президентського, є альтернативні законопроєкти. Комітет рекомендував ухвалити президентський одразу за основу, і в цілому.

Таким чином між днем, коли нардепи підпорядкували незалежні органи генпрокурору, що призначається президентом, і днем, коли ці зміни мають скасувати, мине понад тиждень.

Новий законопроєкт виводить НАБУ й САП з фактичного управління генпрокурора, але містить нові норми. СБУ проведе перевірку всіх працівників правоохоронних органів, НАБУ і САП, що мають доступ до державної таємниці, на предмет співпраці з ворогом. А потім таку перевірку кожні два роки проводитиме внутрішня безпека кожного з цих органів.

Необхідність очистки від російських "кротів" – це аргумент президента на користь законодавчих змін, що стали загрозою незалежності антикорупційних органів. Ці зміни ухвалили не окремим законом, а поправками до законопроєкту про особливості слідства стосовно безвісти зниклих людей у період воєнного стану, тобто такого, що жодним чином не стосувався ні САП, ні НАБУ. Поправки внесли в останній момент на засіданні комітету. Рада ухвалила їх 263 голосами "за", того ж дня законопроєкт підписали спікер і президент, люди вийшли на протести, а міжнародні партнери висловили застереження. Передували цьому масові обшуки у співробітників НАБУ і позапланова перевірка САП на предмет дотримання правил поводження з державною таємницею.

В самому Бюро сказали, що одночасно влаштували понад 70 обшуків у 15 колег, причому деякі – у справах про ДТП 2021 і 2023 років, про які уже знали відповідні органи. Ще дві підозри стосуються співпраці працівників НАБУ із ворогом через депутата-втікача Федора Христенка. Обидва зараз взяті під варту.

Вже 23 липня Зеленський вирішив подавати свій законопроєкт і сказав, що до його розробки долучать голів САП і НАБУ. 24 числа його подали. Антикорупційні органи законопроєктом залишилися задоволені.