Правоохоронний комітет рекомендував Раді ухвалити закон президента щодо повернення незалежності НАБУ/САП

Верховна Рада 31 липня розгляне проєкт закону на пленарному засіданні одразу за основу та в цілому.

Сьогодні, 30 липня, на позачерговому засіданні правоохоронний комітет рекомендував Верховні Раді проголосувати одразу за основу та в цілому за проєкт «Закону про внесення змін до Кримінального процесуального кодексу України і деяких законодавчих актів України щодо посилення повноважень Національного антикорупційного бюро України та Спеціалізованої антикорупційної прокуратури» (законопроєкт 13533).

За проголосували 19 членів правоохоронного комітету, передає кореспондент LB.ua.

Президентський проєкт представляла заступниця голови Офісу президента Ірина Мудра.

За її словами, позиція президента — антикорупційна система має залишатися незалежною. Але має вдосконалюватися та очищуватися від агентів держави-агресора.

«Проєктом закону передбачена повернення процесуальної автономії НАБУ та САП, зміцнення їхньої інституційної незалежності», — заявила Ірина Мудра.

Керівництво НАБУ, САП, НАЗК, Офісу генпрокурора підтримали необхідність ухвалення проєкту закону президента.

Водночас опозиційні фракції «Голос», «Європейська солідарність», «Батьківщина», група нардепів «Розумна політика» подали до Верховної Ради шість своїх законопроєктів щодо повноважень НАБУ/САП. Ці проєкти були відхилені.

Як пояснив голова комітету Сергій Іонушас («Слуга народу»), президентський проєкт визначений як невідкладний.

Також на засіданні комітету був присутній голова фракції «Слуга народу» Давид Арахамія, який закликав депутатів завтра ухвалити закон одразу за основу та в цілому.

Про що президентський закон?

Нагадаємо, після внесення свого проєкту закону президент Володимир Зеленський на зустрічі з журналістами запевнив, що антикорупційні органи не будуть підпорядковані генпрокурору.

Зокрема, за аналізом Лабораторії законодавчих ініціатив (ЛЗІ), проєкт глави держави передбачає:

скасування всіх процесуальних обмежень для САП з боку Генпрокуратури, проте, зберігається чинний механізм “витребування” Офісом генпрокурора матеріалів САП з метою перевірки самим генпрокурором або третіми особами (прокурорами) – крім проваджень НАБУ;

повертаються норми про можливість невідкладних обшуків без ухвали слідчого судді) у первинну редакцію (зміни до ст. 233 КПК України).

Президент пояснив цю норму так: запроваджена правка про невідкладні обшуки тільки за рішенням суду паралізувала оперативну діяльність.

“Ця норма зупинила всю правоохоронну систему”, — заявив Володимир Зеленський.

Але в прикінцевих й перехідних положеннях проєкту президента є кілька принципових новацій.

Запроваджується новий механізм “очищення антикорупційних органів від впливу російських спецслужб”.

Зокрема, “підрозділ внутрішнього контролю НАБУ та інших органів правопорядку, ОГП, САП, за методологією, узгодженою із СБУ, не рідше одного разу на два роки проводить поліграфологічні дослідження працівників органів правопорядку та прокурорів ОГП та САП, які мають допуск до державної таємниці, на предмет вчинення дій на користь держави-агресора”.

Також перехідні положення передбачають, що впродовж шести місяців з дня набрання чинності цим законом “СБУ проводить перевірку працівників Національного антикорупційного бюро України та інших органів правопорядку, прокурорів ОГП та САП, які мають допуск до державної таємниці, на предмет вчинення дій на користь держави-агресора”.

“Тому можна говорити про “узалежнення” НАБУ від СБУ шляхом впровадження механізму постійних перевірок на поліграфі. Це підриває інституційну незалежність НАБУ та САП, яка вибудовувалась протягом 10 років в ході реалізації державної антикорупційної політики”, — застерігають в ЛЗІ.

Однак президент наголошує, що ці норми про перевірки на поліграфі — “це про захист”.

“Ми у стані війни”, — зазначив Володимир Зеленський.

Також прикінцеві й перехідні положення доручають уряду впродовж місяця з дня набрання чинності законом внести зміни до нормативно-правових актів і повністю заборонити співробітникам НАБУ виїзд за кордон (крім службових відряджень), наприклад, у відпустку.