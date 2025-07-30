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Зеленський підписав закон про розширення застосування санкції проти «тіньового флоту» Росії

Закон розширює застосування санкцій до морських і повітряних суден, причетних до дій, що загрожують національній безпеці України.

Зеленський підписав закон про розширення застосування санкції проти «тіньового флоту» Росії
Володимир Зеленський
Фото: Офіс Президента

Сьогодні, 30 липня, президент Володимир Зеленський підписав закон про санкції проти «тіньового флоту» Росії.

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Про це свідчить картка законопроєкту 13020 на сайті Верховної Ради. 

Документ передбачає можливість застосовувати санкції до суден і повітряних суден, які залучені до російських схем тіньового перевезення нафти, зброї або військових.

Документ також вносить зміни до Закону «Про санкції». Він дозволяє застосовувати обмеження на транспортні засоби, діяльність яких створює реальні або потенційні загрози для національних інтересів, безпеки, територіальної цілісності та суверенітету України. 

СБУ і розвідувальні органи отримають повноваження на виявлення та документування таких суден. Також передбачено, що відомості про транспортні засоби, на які накладено санкції, вноситимуться до Державного реєстру санкцій.
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