Екскерівнику ТЦК повідомили про підозру у допомозі екскерівнику «Київського метрополітену» виїхати за кордон

Прокурорами Київської міської прокуратури повідомлено про підозру екскерівнику одного зі столичних РТЦК та СП, який допоміг колишньому начальнику КП «Київський метрополітен» стати непридатним до військової служби та виїхати з України, повідомляє Офіс генпрокурора. Судячи з матеріалів справи, йдеться про Віктора Брагінського.
Дії підозрюваного кваліфіковано за ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 366, ч. 2 ст. 332 КК України, а саме як службове підроблення, вчинене за попередньою змовою групою осіб та сприяння незаконному переправленню осіб через державний кордон України.
Встановлено, що посадовець метрополітену звернувся до керівника одного зі столичних РТЦК за допомогою в отриманні документів, що дозволять бути виключеним з військової служби та мати право виїзду за кордон.
Керівник ТЦК залучив кількох спільників — голову та секретаря військово-лікарської комісії, а також оператора мобілізаційного відділення територіального центру комплектування. Вони оформили фіктивне проходження медичного огляду для військовозобов’язаного посадовця.
В результаті цього медогляду колишньому начальнику КП «Київський метрополітен» підтвердили діагноз, необхідний для визнання непридатним до військової служби із виключенням з військового обліку.
Генпрокурор опублікував аудіо розмов Брагінського, що доводять обізнаність посадовців Києва про аварійний стан метрополітену
Надалі екскерівник РТЦК та СП вніс цю інформацію до військового квитка посадовця. Це дозволило йому у червні 2024 року виїхати за кордон. До цього часу вже колишній керівник метрополітену, якого підозрюють у службовій недбалості, що призвела до підтоплення тунелю метро між станціями «Либідська» та «Деміївська», до України не повернувся. Його оголосили у розшук.
Прокурори зазначили, що рішенням Центральної військово-лікарської комісії скасовано рішення ВЛК Шевченківського РТЦК та СП про визнання колишнього керівника КП «Київський метрополітен» непридатним до військової служби.
Як наслідок підозри вже отримали голова та секретар ВЛК, а також працівник ТЦК та СП, які допомагали йому пройти військово-лікарську комісію.
- 8 грудня рух між станціями "Деміївська" і "Либідська" припинили в зв'язку з аварійним станом тунелю. Запрацювала ця ділянка лише наприкінці серпня 2024, а до того пасажирам доводилося послуговуватися наземним транспортом і "човниковим" рухом.
- Віктор Брагінський був звільнений за власною заявою після розслідування журналістів Bihus info щодо статків його родини. Він очолював метрополітен протягом десяти років, і навіть скандал довкола розгерметизованих станцій не призвів до його відставки. Лише після журналістського розслідування міський голова вирішив його відсторонити. А в листопаді йому оголосили підозру по справі про підтоплення станцій метрополітену. Заочно, оскільки його місцеперебування було невстановленим.
- Також у цій справі у лині 2025 року відсторонили від посади на два місяці очільника транспортного департаменту КМДА Руслана Кандибора. Його відправили під нічний домашній арешт.