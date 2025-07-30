На Харківщині через атаки ворога загинули 6 людей, ще 8 – постраждали

У Харківській області через атаки ворога загинули 6 людей, ще 8 – постраждали. Ударів зазнали Харків і 9 населених пунктів.

Про це написав у телеграмі начальник ОВА Олег Синєгубов.

У Харкові постраждали 25-річна і 62-річна жінки та 33-річний чоловік. В Куп'янську загинув 65-річний чоловік, постраждали 48-річний чоловік і 74-річна жінка. У с. Новоплатонівка Борівської громади загинули 5 людей, постраждали 45-річна і 85-річна жінки та 72-річний чоловік.

Ворог атакував 2 БпЛА Шевченківський і Слобідський райони Харкова.

Росіяни активно застосовували по Харківщині різні види озброєння:

10 КАБ;

5 БпЛА типу «Герань-2»;

1 БпЛА типу «Молнія»;

4 fpv-дрони.

Пошкоджені та зруйновані обʼєкти цивільної інфраструктури:

у Харкові пошкоджено 2 багатоквартирні будинки, магазин, кафе, автомийку, 3 автомобілі;

у Куп'янському районі пошкоджено багатоквартирний і приватний будинки (м. Куп'янськ), підприємство і 2 нежитлові будівлі (с. Шевченкове);

у Ізюмському районі пошкоджено магазин, автомобіль (с. Новоплатонівка), 3 приватні будинки, 2 господарчі споруди, гараж (с. Піски-Радьківські).

На Південно-Слобожанському напрямку агресор п’ять разів атакував позиції українських захисників у районі Вовчанська та в напрямку Колодязного.

На Куп’янському напрямку вчора відбулося чотири атаки загарбників. Наші оборонці зупинили штурмові дії противника у напрямку Піщаного, Куп’янська та в районі Голубівки.