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У Держдепі заявили, що Росія "неправильно сприйняла терплячість Трампа"

Але час вже минув.

У Держдепі заявили, що Росія "неправильно сприйняла терплячість Трампа"
Фото: EPA/UPG

Речниця Державного департаменту США Теммі Брюс заявила, що президент Дональд Трамп "був терплячим до Росії", але "деякими людьми це було сприйнято неправильно".

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Як пише Укрінформ, у відомстві підкреслили, що "час для неправильних інтерпретацій минув", а "терпіння вичерпалося". Трамп готовий запроваджувати вторинні санкції, бо "деякі країни отримують вигоду від купівлі російської нафти".

У Держдепі також наголосили, що запровадження тарифів та обмежень є цілковито президентськими повноваженнями, тож рішення повністю залежить від господаря Овального кабінету. "Президент Трамп довів, що до нього потрібно ставитися серйозно, бо він серйозна людина, і результати ми бачимо по всьому світу", - підсумували речниця.
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