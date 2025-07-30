У Держдепі заявили, що Росія "неправильно сприйняла терплячість Трампа"

Але час вже минув.

Речниця Державного департаменту США Теммі Брюс заявила, що президент Дональд Трамп "був терплячим до Росії", але "деякими людьми це було сприйнято неправильно".

Як пише Укрінформ, у відомстві підкреслили, що "час для неправильних інтерпретацій минув", а "терпіння вичерпалося". Трамп готовий запроваджувати вторинні санкції, бо "деякі країни отримують вигоду від купівлі російської нафти".

У Держдепі також наголосили, що запровадження тарифів та обмежень є цілковито президентськими повноваженнями, тож рішення повністю залежить від господаря Овального кабінету. "Президент Трамп довів, що до нього потрібно ставитися серйозно, бо він серйозна людина, і результати ми бачимо по всьому світу", - підсумували речниця.