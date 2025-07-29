Зеленський обговорив із прем’єром Канади зміцнення ППО і спільне виробництво дронів

Володимир Зеленський провів розмову із прем’єр-міністром Канади Марком Карні.
За словами Зеленського, вони обговорили посилення оборонної співпраці та підтримку з боку Канади.
Серед головних тем розмови були потреби української ППО, додаткові системи й ракети, а також розширення фінансування для спільного виробництва дронів, зокрема, перехоплювачів.
Окремо лідери зупинилися на темі санкцій проти Росії. Зеленський наголосив на важливості подальшого санкційного тиску для примушення Росії до миру.
- У червні Україна отримала від Канади близько 1,7 млрд доларів (2,3 млрд канадських доларів) в межах ініціативи ERA. Це кошти, що забезпечені доходами від заморожених російських активів.