Зеленський обговорив із прем’єром Канади зміцнення ППО і спільне виробництво дронів

Також ішлося про посилення антиросійських санкцій.

Володимир Зеленський провів розмову із прем’єр-міністром Канади Марком Карні.

За словами Зеленського, вони обговорили посилення оборонної співпраці та підтримку з боку Канади.

Серед головних тем розмови були потреби української ППО, додаткові системи й ракети, а також розширення фінансування для спільного виробництва дронів, зокрема, перехоплювачів.

Окремо лідери зупинилися на темі санкцій проти Росії. Зеленський наголосив на важливості подальшого санкційного тиску для примушення Росії до миру.