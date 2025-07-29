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Зеленський обговорив із прем’єром Канади зміцнення ППО і спільне виробництво дронів

Також ішлося про посилення антиросійських санкцій.

Зеленський обговорив із прем’єром Канади зміцнення ППО і спільне виробництво дронів
Володимир Зеленський і Марк Карні
Фото: x.com/ZelenskyyUa

Володимир Зеленський провів розмову із прем’єр-міністром Канади Марком Карні

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За словами Зеленського, вони обговорили посилення оборонної співпраці та підтримку з боку Канади.

Серед головних тем розмови були потреби української ППО, додаткові системи й ракети, а також розширення фінансування для спільного виробництва дронів, зокрема, перехоплювачів.

Окремо лідери зупинилися на темі санкцій проти Росії. Зеленський наголосив на важливості подальшого санкційного тиску для примушення Росії до миру.

  • У червні Україна отримала від Канади близько 1,7 млрд доларів (2,3 млрд канадських доларів) в межах ініціативи ERA. Це кошти, що забезпечені доходами від заморожених російських активів.
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