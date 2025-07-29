​​​За добу підрозділи угруповання СБС уразили 691 ціль росіян

Зокрема, було уражено 4 артилерійські системи та 1 танк.

Впродовж доби 28-29 липня бійці підрозділів угруповання Сил безпілотних систем (СБС) уразили 691 ціль окупантів.

Про це повідомила пресслужба СБС.

Серед уражених російських цілей:

169 одиниць особового складу, з яких 93 – ліквідовано;

37 одиниць автомобільної техніки та 19 мотоциклів;

4 артилерійські системи та 1 танк.

Крім того, було знищено 26 безпілотних літальних апаратів противника (типу “коптер” та “крило”), та уражено 13 точок вильоту операторів БпЛА.

Загалом у липні було знищено/уражено 22 120 цілей, з яких 4 856 – особовий склад противника.

Фото: СБС Робота угруповання Сил безпілотних систем за добу 28-29 липня