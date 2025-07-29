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​​​За добу підрозділи угруповання СБС уразили 691 ціль росіян

Зокрема, було уражено 4 артилерійські системи та 1 танк.

​​​За добу підрозділи угруповання СБС уразили 691 ціль росіян
Ілюстративне фото
Фото: Генштаб

Впродовж доби 28-29 липня бійці підрозділів угруповання Сил безпілотних систем (СБС) уразили 691 ціль окупантів.

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Про це повідомила пресслужба СБС.

Серед уражених російських цілей:

  • 169 одиниць особового складу, з яких 93 – ліквідовано;
  • 37 одиниць автомобільної техніки та 19 мотоциклів;
  • 4 артилерійські системи та 1 танк.

Крім того, було знищено 26 безпілотних літальних апаратів противника (типу “коптер” та “крило”), та уражено 13 точок вильоту операторів БпЛА.

Загалом у липні було знищено/уражено 22 120 цілей, з яких 4 856 – особовий склад противника.  

Робота угруповання Сил безпілотних систем за добу 28-29 липня
Фото: СБС
Робота угруповання Сил безпілотних систем за добу 28-29 липня
Робота угруповання Сил безпілотних систем за добу 28-29 липня
Фото: СБС
Робота угруповання Сил безпілотних систем за добу 28-29 липня
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