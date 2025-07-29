​​​За добу підрозділи угруповання СБС уразили 691 ціль росіян

Впродовж доби 28-29 липня бійці підрозділів угруповання Сил безпілотних систем (СБС) уразили 691 ціль окупантів.
Про це повідомила пресслужба СБС.
Серед уражених російських цілей:
- 169 одиниць особового складу, з яких 93 – ліквідовано;
- 37 одиниць автомобільної техніки та 19 мотоциклів;
- 4 артилерійські системи та 1 танк.
Крім того, було знищено 26 безпілотних літальних апаратів противника (типу “коптер” та “крило”), та уражено 13 точок вильоту операторів БпЛА.
Загалом у липні було знищено/уражено 22 120 цілей, з яких 4 856 – особовий склад противника.