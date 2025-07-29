Моніторингова місія ООН планує відвідати місце удару росіян по в’язниці у Запорізькій області

Унаслідок російського авіаудару по Біленьківській виправній колонії в Запорізькій області загинули щонайменше 16 осіб, ще близько сотні отримали поранення.
Про це 29 липня повідомила Моніторингова місія ООН з прав людини в Україні.
«Ув’язнені є цивільними особами, які підлягають захисту відповідно до міжнародного гуманітарного права», — заявила голова місії Даніель Белль.
Як відомо, напередодні, 28 липня російська авіація скинула кілька бомб на колонію №99, що розташована за 25 км від лінії фронту. Усі загиблі — особи, які відбували покарання.
Фахівці ММПЛУ планують якнайшвидше відвідати місце удару.
- До забезпечення порядку в установі залучили близько 50 співробітників охорони Державної кримінально-виконавчої служби України. Усім постраждалим надали медичну допомогу, вони перебувають під наглядом у медичній частині, черговому підрозділі та інших відділеннях установи. Периметр колонії не пошкоджений, загрози втечі немає.