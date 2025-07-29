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Моніторингова місія ООН планує відвідати місце удару росіян по в’язниці у Запорізькій області

Обстріл забрав щонайменше 16 життів.

Моніторингова місія ООН планує відвідати місце удару росіян по в’язниці у Запорізькій області
Наслідки російського удару по колонії
Фото: Міністерство юстиції

Унаслідок російського авіаудару по Біленьківській виправній колонії в Запорізькій області загинули щонайменше 16 осіб, ще близько сотні отримали поранення. 

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Про це 29 липня повідомила Моніторингова місія ООН з прав людини в Україні.

«Ув’язнені є цивільними особами, які підлягають захисту відповідно до міжнародного гуманітарного права», — заявила голова місії Даніель Белль.

Як відомо, напередодні, 28 липня російська авіація скинула кілька бомб на колонію №99, що розташована за 25 км від лінії фронту. Усі загиблі — особи, які відбували покарання.

Фахівці ММПЛУ планують якнайшвидше відвідати місце удару.

  • До забезпечення порядку в установі залучили близько 50 співробітників охорони Державної кримінально-виконавчої служби України. Усім постраждалим надали медичну допомогу, вони перебувають під наглядом у медичній частині, черговому підрозділі та інших відділеннях установи. Периметр колонії не пошкоджений, загрози втечі немає.
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