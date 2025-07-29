Росіяни двічі атакували дроном жінку на Херсонщині

До лікарні звернулась літня жителька Білозерки, яка двічі потрапила під удар російських БпЛА.

Про це повідомила Херсонська обласна військова адміністрація.

Спочатку увечері 26-го липня росіяни вдарили з дрона по автівці, в якій їхала потерпіла. Наступного дня ворог атакував її на вулиці.

Жінку забрали до лікарні із вибуховою травмою, контузією і струсом головного мозку.