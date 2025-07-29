Епіцентр розмістив на поштоматах історії про неймовірних українців
Новини компанійЕпіцентр розмістив на поштоматах історії про неймовірних українців
Відомо, скільки грошей Усик заробив за бій проти Дюбуа
Відомо, скільки грошей Усик заробив за бій проти Дюбуа
Хто голосував за передачу НАБУ і САП під контроль генпрокурору? Поіменний список
ЕксклюзивХто голосував за передачу НАБУ і САП під контроль генпрокурору? Поіменний список
На Одещині громада прибрала героїв України з назв вулиць
На Одещині громада прибрала героїв України з назв вулиць
НАБУ і САП: СБУ може отримати доступ до запланованих операцій. Служба – заперечила (доповнено)
НАБУ і САП: СБУ може отримати доступ до запланованих операцій. Служба – заперечила (доповнено)
УП: в НАБУ готують підозру співвласнику "кварталу" Тимуру Міндічу
УП: в НАБУ готують підозру співвласнику "кварталу" Тимуру Міндічу
Гетманцев: пільгу на ввезення електрокарів в Україну не продовжуватимуть
Гетманцев: пільгу на ввезення електрокарів в Україну не продовжуватимуть
Patriot і проблема США
Patriot і проблема США
Колишній очільник МЗС Кулеба назвав події довкола НАБУ і САП "розіграним спектаклем"
Колишній очільник МЗС Кулеба назвав події довкола НАБУ і САП "розіграним спектаклем"
ГоловнаСуспільствоВійна

Росіяни двічі атакували дроном жінку на Херсонщині

Потерпілу госпіталізували.

Росіяни двічі атакували дроном жінку на Херсонщині
медики
Фото: Telegram/Павло Кириленко

До лікарні звернулась літня жителька Білозерки, яка двічі потрапила під удар російських БпЛА. 

LB.UA - 16 років разом. Якість незмінна
Підтримайте нас!

Про це повідомила Херсонська обласна військова адміністрація.

Спочатку увечері 26-го липня росіяни вдарили з дрона по автівці, в якій їхала потерпіла. Наступного дня ворог атакував її на вулиці. 

Жінку забрали до лікарні із вибуховою травмою, контузією і струсом головного мозку.

  • Напередодні Сили оборони повідомили, що ворог удвічі збільшив штурмові дії на Придніпровському напрямку. Також росіяни наростили застосування FPV-дронів.
Теми: , ,
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies