Генштаб ЗСУ: на Покровському напрямку росіяни 29 разів атакували позиції Сил оборони

Станом на 16.00 29 липня кількість бойових зіткнень вздовж усієї лінії фронту сягнула 73.

Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ.

Росіяни не припиняють завдавати ударів по прикордонних населених пунктах. Від вогню ворожої артилерії постраждали населені пункти Старикове, Середина-Буда, Проходи, Олександрівка, Тур’я, Степок, Миропільське, Малушине Сумської області.

На Північно-Слобожанському і Курському відбулися сім боєзіткнень. Крім того, ворог завдав один авіаудар, скинув одну керовану авіабомбу, а також здійснив 119 обстрілів позицій наших військ та населених пунктів, зокрема шість – із реактивної системи залпового вогню.

На Південно-Слобожанському ворожі підрозділи здійснили дві атаки на позиції наших військ у районі Вовчанська.

На Куп’янському ворог один раз намагався штурмувати позиції українських підрозділів у напрямку Піщаного.

На Лиманському агресор 13 разів атакував у районах населених пунктів Новий Мир, Колодязі, Діброва, Торське та в напрямку Середнього, Шандриголового, Ямполя. Ще три боєзіткнення наразі продовжуються.

На Сіверському противник чотири рази намагався просунутися поблизу Григорівки, Сіверська та Федорівки – всі спроби ворога відбили.

На Краматорському Сили оборони відбили три російські атаки в районі Білої Гори.

На Торецькому напрямку противник чотири рази атакував позиції наших військ у районі Торецька. На даний час один бій триває.

На Покровському ворог 29 разів атакував позиції наших захисників у районах населених пунктів: Попів Яр, Володимирівка, Новоекономічне, Миколаївка, Родинське, Лисівка, Покровськ, Звірове, Котлине, Удачне, Новопідгороднє, Муравка, Горіхове, Дачне, Новоукраїнка. Бої тривають у трьох локаціях.

На Новопавлівському відбивають дві атаки ворога у районах населених пунктів Олександроград та Зелене Поле.

З початку доби на Гуляйпільському напрямку боєзіткнень не відбулося, авіаудару некерованими авіаракетами зазнав населений пункт Білогір’я.

На Оріхівському відбили дві атаки в районі населеного пункту Плавні.

На Придніпровському українські підрозділи відбили чотири ворожі штурми, ще два тривають. Авіаудару зазнала Ольгівка.