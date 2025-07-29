Кияни задекларували більше 1000 одиниць вогнепальної зброї та понад 255 тисяч боєприпасів

Станом на сьогодні до підрозділів поліції Києва звернулися 983 місцевих мешканців - громадяни задекларували 1021 одиницю вогнепальної зброї, серед якої: нарізна – 757, гладкоствольна – 264 одиниці, та понад 255 000 набоїв. Усі мешканці столиці отримали відповідні дозволи і тепер можуть зберігати зброю на законних підставах.

Про це повідомила пресслужба Нацполіції.

Правоохоронці також нагадали алгоритм декларування зброї, зазначивши, що він - максимально спрощений, доступний для кожного та займає лічені години:

спочатку необхідно повідомити про знахідку чи наявну зброю на спецлінію Національної поліції 102 або звернутися до територіального підрозділу поліції за місцем мешкання.

надалі прибути до найближчого підрозділу поліції для декларування зброї, або фахівці дозвільної служби приїдуть за місцем мешкання декларанта для здійснення процедури.

для декларування потрібно мати лише паспорт, фото та ідентифікаційний код.

Поліція також нагадує, що зберігання незареєстрованої вогнепальної зброї тягне за собою кримінальну відповідальність.

Кампанія декларування зброї цивільними громадянами в Україні розпочалася з 25 листопада 2024 року. Вона дає можливість громадянам, які без дозволу зберігають або знайшли вогнепальну зброю чи боєприпаси до неї, задекларувати їх і отримати право на законне володіння.

Також повідомлялося, що опція отримання та продовження дозволів на володіння зброєю буде в застосунку "Дія".

Легалізація зброї в Україні