На Одещині громада прибрала героїв України з назв вулиць
На Одещині громада прибрала героїв України з назв вулиць
Відомо, скільки грошей Усик заробив за бій проти Дюбуа
Відомо, скільки грошей Усик заробив за бій проти Дюбуа
Колишній очільник МЗС Кулеба назвав події довкола НАБУ і САП "розіграним спектаклем"
Колишній очільник МЗС Кулеба назвав події довкола НАБУ і САП "розіграним спектаклем"
УП: в НАБУ готують підозру співвласнику "кварталу" Тимуру Міндічу
УП: в НАБУ готують підозру співвласнику "кварталу" Тимуру Міндічу
Хто голосував за передачу НАБУ і САП під контроль генпрокурору? Поіменний список
ЕксклюзивХто голосував за передачу НАБУ і САП під контроль генпрокурору? Поіменний список
НАБУ і САП: СБУ може отримати доступ до запланованих операцій. Служба – заперечила (доповнено)
НАБУ і САП: СБУ може отримати доступ до запланованих операцій. Служба – заперечила (доповнено)
Гетманцев: пільгу на ввезення електрокарів в Україну не продовжуватимуть
Гетманцев: пільгу на ввезення електрокарів в Україну не продовжуватимуть
Patriot і проблема США
Patriot і проблема США
Епіцентр розмістив на поштоматах історії про неймовірних українців
Новини компанійЕпіцентр розмістив на поштоматах історії про неймовірних українців
ГоловнаСуспільствоЖиття

Кияни задекларували більше 1000 одиниць вогнепальної зброї та понад 255 тисяч боєприпасів

Нацполіція нагадала алгоритм декларування зброї зазначивши, що він - максимально спрощений. 

Кияни задекларували більше 1000 одиниць вогнепальної зброї та понад 255 тисяч боєприпасів
Фото: Нацпол

Станом на сьогодні до підрозділів поліції Києва звернулися 983 місцевих мешканців - громадяни задекларували 1021 одиницю вогнепальної зброї, серед якої: нарізна – 757, гладкоствольна – 264 одиниці, та понад 255 000 набоїв. Усі мешканці столиці отримали відповідні дозволи і тепер можуть зберігати зброю на законних підставах.

LB.UA - 16 років разом. Якість незмінна
Підтримайте нас!

Про це повідомила пресслужба Нацполіції. 

Правоохоронці також нагадали алгоритм декларування зброї, зазначивши, що він - максимально спрощений, доступний для кожного та займає лічені години:

  •  спочатку необхідно повідомити про знахідку чи наявну зброю на спецлінію Національної поліції 102 або звернутися до територіального підрозділу поліції за місцем мешкання.
  •  надалі прибути до найближчого підрозділу поліції для декларування зброї, або фахівці дозвільної служби приїдуть за місцем мешкання декларанта для здійснення процедури.
  •  для декларування потрібно мати лише паспорт, фото та ідентифікаційний код.

Поліція також нагадує, що зберігання незареєстрованої вогнепальної зброї тягне за собою кримінальну відповідальність.

Кампанія декларування зброї цивільними громадянами в Україні розпочалася з 25 листопада 2024 року. Вона дає можливість громадянам, які без дозволу зберігають або знайшли вогнепальну зброю чи боєприпаси до неї, задекларувати їх і отримати право на законне володіння.

Також повідомлялося, що опція отримання та продовження дозволів на володіння зброєю буде в застосунку "Дія".

Легалізація зброї в Україні

  • У 2019 році, електронна петиція до президента Володимира Зеленського з вимогою законодавчо затвердити право громадян України на самозахист зі зброєю зібрала 25 тисяч підписів. Однак, він її відхилив.
  • У 2015 році таку петицію за легалізацію зброї скерували президенту Петрові Порошенку, але це теж не дало результату. Порошенко поясняв, що він проти легалізації зброї і за ускладнення процедури її реєстрації. Пізніше Зеленський також заявив, що він проти легалізації зброї у країні, що перебуває у стані війни.
  • У березні 2021 року Рада відмовилася ухвалювати законопроєкти про легалізацію зброї. Депутати також не підтримали рішення відправити документи на доопрацювання. Того ж року Нацполіція розформувала службу, яка видавала дозволи на зброю. Рішення було ухвалене у зв’язку з тим, що працівники Департаменту внутрішньої безпеки Нацполіції виявили корупційну схему видачі дозволів на придбання, зберігання та носіння дозволених видів зброї. Понад дві тисячі дозволів, що були видані з порушеннями, анулюють, а зброю вилучать.
  • У травні 2022 року в "Дії" запустили опитування щодо вільного володіння зброєю, аби продовжити роботу над законопроєктом. Тодішній міністр оборони Олексій Резніков говорив, що Україні потрібна "не тільки лібералізація, але й легалізація обігу зброї". Так він відреагував на опитування.
  • За день до повномасштабного вторгнення Росії, 23 лютого 2022 року, Рада схвалила в першому читанні законопроєкт про право на володіння цивільною зброєю. Він визначає питання субʼєктів, типів зброї, боєприпасів, варіантів релоаду зброї, питання Єдиного реєстру зброї і його ведення органами МВС. Повідомлялося, що документ буде доопрацьовано до другого читання.
  • 23 червня 2023 року в Україні запрацював Єдиний реєстр зброї.
Теми: , ,
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies