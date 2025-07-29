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П'ятеро людей загинули у Новоплатонівці на Харківщині через російську атаку (доповнено)

Люди зібралися, щоб отримати гуманітарну допомогу. 

П'ятеро людей загинули у Новоплатонівці на Харківщині через російську атаку (доповнено)
Наслідки російської атаки
Фото: ДСНС

Сьогодні, 29 липня, близько 10:38 російські війська завдали удару, ймовірно, з реактивної системи залпового вогню по селу Новоплатонівка Борівської територіальної громади Ізюмського району. Попередньо, загинули п'ятеро людей. Ще троє отримали поранення різного ступеня тяжкості.

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Про це повідомили у ОВА, ДСНС та в Нацполіції. 

Внаслідок ворожої атаки загорівся місцевий магазин. Площу пожежі наразі уточнюють. 

На місце події виїхала слідчо-оперативна група, вибухотехніки та криміналісти. Слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 438 (воєнні злочини) Кримінального кодексу України.

Доповнення. У ДСНС пізніше повідомили, що люди зібрались разом, щоб отримати гуманітарну допомогу. У цей час російські терористи завдали ударів РСЗВ по мирних мешканцях.

Крім того сьогодні ворог обстріляв і село Піски-Радьківські. Виникли пожежі у будівлі магазину та у приватному житловому будинку.

Наслідки російської атаки
Фото: ДСНС
Наслідки російської атаки
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