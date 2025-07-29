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Постачальник електроенергії «Київпастрансу» отримав підозру у заволодінні 11,5 млн грн

Слідство вважає, що постачальник завищив ціни.

Постачальник електроенергії «Київпастрансу» отримав підозру у заволодінні 11,5 млн грн
Фото: прокуратура

Прокурори повідомили про підозру директору товариства, що постачало електроенергію КП «Київпастранс» за завищеними цінами, повідомляє Офіс генпрокурора. 

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Дії підозрюваного кваліфіковані за ч. 5 ст. 191 КК України, а саме заволодіння грошима КП «Київпастрас» шляхом виставлення комунальному підприємству рахунків на сплату без врахування зменшення цін електроенергії.

Встановлено, що приватне товариство та комунальне підприємство уклали договір про постачання електричної енергії. Надалі директор товариства не інформував КП «Київпастранс» про зменшення вартості електроенергії, хоча мав це робити згідно укладеного договору та законодавства.

Відповідно до висновків проведених експертиз, КП «Київпастранс» переплатило за цим договором майже 11,5 млн гривень, чим бюджету столиці завдано збитків на таку суму.

Раніше було повідомлено про підозру у службовій недбалості колишній очільниці одного з управлінь КП «Київпастранс» (ч. 2 ст. 367 КК України), яка мала відслідковувати зменшення цін на електроенергію.
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