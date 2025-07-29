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ЦПД: вночі була атакована залізниця та ресурсна база росіян у Ростовській області

Атаковано логістичний хаб, який ворог використовував для перекидання ресурсів на фронт Донецької області.

ЦПД: вночі була атакована залізниця та ресурсна база росіян у Ростовській області
наслідки обстрілу у Сальську
Фото: Astra

У ніч на 29 липня була атакована залізниця та певна ресурсна база росіян у місті Сальськ Ростовської області, повідомив керівник Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко. 

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Він зазначив, що там розташований логістичний хаб для перекидання ресурсів, палива, боєприпасів та інших вантажів на фронт Донецької області, а також на південь до тимчасово окупованого Криму і Запорізької області.

“Залізниця – це артерія війни. Без логістики швидкість дій армії рф на фронті гальмується”, – написав Коваленко.

Зазначимо, що губернатор регіону зі свого боку поскаржився на атаки безпілотників у Кам'янськ-Шахтинську, Сальську, Волгодонську, а також Боківському та Тарасівському районах. Він каже, що у Сальську є загиблий. 

Також російські медіа повідомляють, що через обстріл у Сальську призупинено рух поїздів.

Згодом губернатор повідомив про загибель двох саперів під час розмінування дрона, який атакував Сальськ.
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