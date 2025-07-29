Атаковано логістичний хаб, який ворог використовував для перекидання ресурсів на фронт Донецької області.

У ніч на 29 липня була атакована залізниця та певна ресурсна база росіян у місті Сальськ Ростовської області, повідомив керівник Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко.

Він зазначив, що там розташований логістичний хаб для перекидання ресурсів, палива, боєприпасів та інших вантажів на фронт Донецької області, а також на південь до тимчасово окупованого Криму і Запорізької області.

“Залізниця – це артерія війни. Без логістики швидкість дій армії рф на фронті гальмується”, – написав Коваленко.

Зазначимо, що губернатор регіону зі свого боку поскаржився на атаки безпілотників у Кам'янськ-Шахтинську, Сальську, Волгодонську, а також Боківському та Тарасівському районах. Він каже, що у Сальську є загиблий.

Також російські медіа повідомляють, що через обстріл у Сальську призупинено рух поїздів.

Згодом губернатор повідомив про загибель двох саперів під час розмінування дрона, який атакував Сальськ.