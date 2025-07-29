Окупанти вбили двох людей на Харківщині, ще одна – поранена

Упродовж минулої доби російські війська вбили двох людей на Харківщині, і ще на людина постраждала.

Як зазначив начальник ОВА Олег Синєгубов, протягом минулої доби ворожих ударів зазнали 9 населених пунктів області. У с. Слатине Дергачівської громади загинув 75-річний чоловік, постраждав його 52-річний син.

У Куп'янську загинув 65-річний чоловік. У прокуратурі зазначили, що, там, за попередніми даними, окупанти застосували РСЗВ «Град». Пошкоджено житлові будинки.

Ворог активно застосовував по Харківщині різні види озброєння:

некеровану авіаційну ракету;

4 КАБ;

1 БпЛА типу "Ланцет";

4 fpv-дрони;

1 БпЛА (тип встановлюється).

Пошкоджено та зруйновано обʼєкти цивільної інфраструктури:

у Харківському районі пошкоджено автомобіль (с. Малі Проходи);

у Куп'янському районі пошкоджено багатоквартирний будинок (м. Куп'янськ), горіли пожнивні залишки на площі 3 гектари (с. Горяне);

у Ізюмському районі пошкоджено 2 приватні будинки (с. Ізюмське, с. Новоплатонівка);

у Богодухівському районі пошкоджено приватний будинок (с. Івашки).

На Південно-Слобожанському напрямку ворог сім разів штурмував позиції наших підрозділів у районах Вовчанська, Зеленого та Красного Першого.

На Куп’янському напрямку вчора відбулося шість атак загарбників. Наші оборонці відбивали штурмові дії противника у районах Степової Новоселівки, Кіндрашівки та Лозової.