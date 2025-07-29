Окупанти вбили двох людей на Харківщині, ще одна – поранена

Упродовж минулої доби російські війська вбили двох людей на Харківщині, і ще на людина постраждала.
Як зазначив начальник ОВА Олег Синєгубов, протягом минулої доби ворожих ударів зазнали 9 населених пунктів області. У с. Слатине Дергачівської громади загинув 75-річний чоловік, постраждав його 52-річний син.
У Куп'янську загинув 65-річний чоловік. У прокуратурі зазначили, що, там, за попередніми даними, окупанти застосували РСЗВ «Град». Пошкоджено житлові будинки.
Ворог активно застосовував по Харківщині різні види озброєння:
- некеровану авіаційну ракету;
- 4 КАБ;
- 1 БпЛА типу "Ланцет";
- 4 fpv-дрони;
- 1 БпЛА (тип встановлюється).
Пошкоджено та зруйновано обʼєкти цивільної інфраструктури:
- у Харківському районі пошкоджено автомобіль (с. Малі Проходи);
- у Куп'янському районі пошкоджено багатоквартирний будинок (м. Куп'янськ), горіли пожнивні залишки на площі 3 гектари (с. Горяне);
- у Ізюмському районі пошкоджено 2 приватні будинки (с. Ізюмське, с. Новоплатонівка);
- у Богодухівському районі пошкоджено приватний будинок (с. Івашки).
На Південно-Слобожанському напрямку ворог сім разів штурмував позиції наших підрозділів у районах Вовчанська, Зеленого та Красного Першого.
На Куп’янському напрямку вчора відбулося шість атак загарбників. Наші оборонці відбивали штурмові дії противника у районах Степової Новоселівки, Кіндрашівки та Лозової.
- Нещодавно ворог здійснив масований удар по Харкову. Серед поранених були рятувальники.